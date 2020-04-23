Аналитики назвали самые популярные у россиян в соцсетях онлайн-кинотеатры

Онлайн-кинотеатры Netflix, Кинопоиск HD и Okko стали самыми популярными в русскоязычных социальных медиа в период с 20 марта по 20 апреля. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении Brand Analitycs.

При составлении рейтинга компания проанализировала 2,5 млрд русскоязычных сообщений в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники», Facebook, Twitter, «Мой Мир», МирТесен, видеохостингах YouTube и Vimeo, а также в блогах, форумах, сайтах отзывов, мессенджерах и в комментариях к новостным статьям.

Американский онлайн-кинотеатр Netflix лидирует с почти двукратным отрывом. За месяц русскоязычные пользователи упомянули его в своих постах и комментариях 209,2 тыс. раз. При этом, как отмечают в Brand Analitycs, подписка на этот сервис дороже, чем на российские онлайн-кинотеатры, а в России пользователям доступно только 10-15% от контента из-за особенностей лицензионных соглашений.

На втором месте — Кинопоиск HD, который за месяц упомянули 117,6 тыс. раз. Это онлайн-кинотеатр одноименного русскоязычного интернет-сервиса о кино, принадлежащего «Яндексу». Третье место в рейтинге занял проект компании Rambler — онлайн-кинотеатр Okko. Его пользователи соцмедиа упомянули 96,6 тыс. раз.