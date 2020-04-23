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Технологии и медиа ,  
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Аналитики назвали самые популярные у россиян в соцсетях онлайн-кинотеатры

Онлайн-кинотеатры Netflix, Кинопоиск HD и Okko стали самыми популярными в русскоязычных социальных медиа в период с 20 марта по 20 апреля. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении Brand Analitycs.

При составлении рейтинга компания проанализировала 2,5 млрд русскоязычных сообщений в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники», Facebook, Twitter, «Мой Мир», МирТесен, видеохостингах YouTube и Vimeo, а также в блогах, форумах, сайтах отзывов, мессенджерах и в комментариях к новостным статьям.

Американский онлайн-кинотеатр Netflix лидирует с почти двукратным отрывом. За месяц русскоязычные пользователи упомянули его в своих постах и комментариях 209,2 тыс. раз. При этом, как отмечают в Brand Analitycs, подписка на этот сервис дороже, чем на российские онлайн-кинотеатры, а в России пользователям доступно только 10-15% от контента из-за особенностей лицензионных соглашений.

На втором месте — Кинопоиск HD, который за месяц упомянули 117,6 тыс. раз. Это онлайн-кинотеатр одноименного русскоязычного интернет-сервиса о кино, принадлежащего «Яндексу». Третье место в рейтинге занял проект компании Rambler — онлайн-кинотеатр Okko. Его пользователи соцмедиа упомянули 96,6 тыс. раз.

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В десятку самых упоминаемых онлайн-кинотеатров также вошли ivi (62,2 тыс. упоминаний), «Яндекс.Эфир» (52,9 тыс.), принадлежащий «Газпром-Медиа» Premier (26,8 тыс.), More.tv (25,6 тыс.), проект «Ростелекома» Wink (21,7 тыс.), Megogo (17,7 тыс.) и «Амедиатека» (12,9 тыс.).

Участвовали в расчете рейтинга, но не вошли в десятку самых популярных сервисы Amazon Prime Video, START, «МегаФон ТВ», «Билайн ТВ», Apple TV, ViP Play, tvzavr, Tvigle. Они суммарно набрали 32,8 тыс. упоминаний.

Из иностранных онлайн-кинотеатров ближе всех к десятке подошел Amazon Prime Video, предоставляющий платный доступ к телепередачам, сериалам и фильмам Amazon Studios и других производителей. За месяц его упомянули 8 тыс. раз (11 место). Онлайн-кинотеатр Apple TV с 4,1 тыс. упоминаний занял 15 место.

Ранее в рамках опроса AC&M Consulting выяснила, какие меры стимулирования граждан по соблюдению режима самоизоляции россияне считают наиболее действенными. Самым популярным стало предложение открыть бесплатный доступ к онлайн-кинотеатрам в дневное время.

Теги: онлайн-кинотеатр, Netflix, Okko, «Кинопоиск»
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