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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве начали монтаж летних кафе

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В Москве приступили к монтажу летних кафе, однако сроки их открытия пока не определены, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комплекса экономической политики и общественно-земельных отношений столицы.

«Ежегодно на весенне-летний период в Москве открываются около 3 тыс. летних кафе, которые пользуются большой популярностью у горожан. В этом году из-за угрозы распространения пандемии сезон работы летних веранд был перенесен», — рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он добавил, что приступить к монтажу конструкций рестораторы смогли только на днях.

По его словам, дата открытия летних кафе еще не определена. «Но нам важно быть готовыми к ослаблению ограничений, чтобы как можно быстрее восстановить экономическую активность и привычный москвичам уровень сервиса», — добавил Ефимов.

Роспотребнадзор ужесточил требования к дистанции между столами в кафе
Общество
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Ефимов объяснил, что летние кафе должны будут соблюдать меры безопасности и требования Роспотребнадзора. Необходимо наличие средств дезинфекции и индивидуальной защиты, контроль температуры сотрудников и посетителей и соблюдение дистанции: столы должны быть установлены на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.

В пресс-службе департамента отметили, что земельный участок под размещение летней веранды власти города предоставляют на безвозмездной основе, необходимо только обратиться за получением госуслуги и через 30 дней получить уведомление о включении в схему размещения. Сезон летних кафе обычно длится до 1 ноября, все это время Госинспекция по недвижимости будет контролировать соблюдение правил работы и мер безопасности.

Ранее в правительстве России сообщили, что кафе, фитнес-центры, кинотеатры, предприятия туриндустрии и индустрии красоты не будут штрафовать за нарушение эпидемиологических требований Роспотребнадзора. В случае обнаружения очага заражения коронавирусом предприятие закроют на карантин.

Московские власти пока разрешили работу лишь магазинов и некоторых бытовых сервисов, общепит по-прежнему работает только на вынос.

Теги: Москва, кафе
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