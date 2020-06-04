В Москве начали монтаж летних кафе

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В Москве приступили к монтажу летних кафе, однако сроки их открытия пока не определены, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комплекса экономической политики и общественно-земельных отношений столицы.

«Ежегодно на весенне-летний период в Москве открываются около 3 тыс. летних кафе, которые пользуются большой популярностью у горожан. В этом году из-за угрозы распространения пандемии сезон работы летних веранд был перенесен», — рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он добавил, что приступить к монтажу конструкций рестораторы смогли только на днях.

По его словам, дата открытия летних кафе еще не определена. «Но нам важно быть готовыми к ослаблению ограничений, чтобы как можно быстрее восстановить экономическую активность и привычный москвичам уровень сервиса», — добавил Ефимов.

Ефимов объяснил, что летние кафе должны будут соблюдать меры безопасности и требования Роспотребнадзора. Необходимо наличие средств дезинфекции и индивидуальной защиты, контроль температуры сотрудников и посетителей и соблюдение дистанции: столы должны быть установлены на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.