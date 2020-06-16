Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса

В Москве с 16 июня вновь работают летние веранды кафе и ресторанов, музеи, выставки, зоопарк. Также разрешена работа стоматологий, библиотек, служб проката. Это очередной этап смягчения мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

С 9 июня в столице перестали действовать система цифровых пропусков и режим самоизоляции. При этом в городе сохранился перчаточно-масочный режим, а также режим социальной дистанции.

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