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Суд в Петербурге отказался отпустить историка Соколова под домашний арест

Олег Соколов
Олег Соколов (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

Санкт-Петербургский городской суд отказался изменить меру пресечения экс-доценту СПбГУ Олегу Соколову. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram.

Защита Соколова мотивировала жалобу распространением коронавируса и невозможностью историка встречаться с родителями. Однако суд оставил постановление Октябрьского районного суда о продлении ареста в силе, экс-доцент пробудет в СИЗО по меньшей мере до 23 сентября.

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу историка Соколова
Общество
Олег Соколов

Соколова задержали в ноябре 2019 года, когда он пытался утопить в Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Историк оформил явку с повинной и признался в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой состоял в отношениях.

СК завершил следствие по делу Соколова в марте, позднее Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение. Историка обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение и хранение оружия) УК России.

Теги: домашний арест, Петербург, суд
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