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Пандемия коронавируса ,  
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Оперштабы и врачи объяснили «лесенку» в статистике выздоровевших от COVID

Число выздоровевших от коронавируса в России резко возрастает в будние дни и уменьшается в выходные. По словам представителей оперативных штабов и врачей, это объясняется традициями выписки и практикой документооборота
Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»
Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»

График числа выздоровевших от коронавируса по всей России, который напоминает «лесенку» (с минимумами на выходных и пиками — в будни), связан с традициями выписки пациентов, «техническими моментами» и особенностями документооборота. Об этом РБК рассказали в нескольких оперативных штабах, а также практикующие врачи и инфекционисты.

Речь идет о статистических данных по выздоровевшим от коронавирусной инфекции, в которых последние три недели стали заметны определенные закономерности: наименьшее количество выздоровевших от COVID-19 фиксируется по субботам и воскресеньям.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Отчеты по ним федеральный оперативный штаб публикует на следующий день, таким образом график выглядит как лесенка: обнародованные в воскресенье и понедельник данные за субботу и воскресенье соответственно образуют на графике «провал», нижние «ступени», а в следующие дни недели количество выздоровевших резко возрастает. Причем максимумы приходятся на данные за понедельник и вторник, а потом число выздоровлений уменьшается.

Так, 6 июня (данные за пятницу) власти отчитались о 8708 вылечившихся, на следующий день их число упало до 5343 человек, утром 8 июня (данные за воскресенье) оперативный штаб заявил о 3957 излечившихся, а на следующий день (данные за понедельник) количество выздоровевших подскочило до 11 709 человек. Таким образом, в понедельник, 8 июня, излечившихся в 2,9 раза больше, чем в воскресенье, 7 июня. Такое же соотношение — в 2,9 раза больше — наблюдалось и между данными за понедельник, 1 июня, и воскресенье, 31 мая. Превышение в понедельник, 25 мая, составило 2,2 раза.

Такие особенности статистики вполне «логичны», сообщили «РБК Башкортостан» в пресс-службе Минздрава Башкирии. «После выходных поликлиники и больницы работают уже в полном режиме и идет выписка исходя из показаний», — рассказал представитель ведомства РБК, указав, что подробно статистику не анализировали. «В выходные дни выписка происходит реже. В понедельник, как правило, приходят контрольные результаты тестов, и вторник — основной выписной день», — сообщили РБК в оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Брянской области.

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Инфекционист Валерий Безносенко в разговоре с РБК отметил, что «по субботам и воскресеньям никто не выписывается». «Скорее всего, выздоровевшие в эти дни — это те, кто лечились амбулаторно и у кого закончился период изоляции. Почему больше всего выздоровевших во вторник? Насколько я понимаю, данные, которые появляются в 11–12 часов дня, — это информация за истекшие сутки. Я предполагаю, что часть тех, кто выписываются в понедельник, попадают в статистику, озвученную во вторник», — сказал он.

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Общество
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Это явление может быть связано с «техническими моментами», сообщил РБК заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. «Мы видим, что больше всего пациентов выписываются по вторникам. Скорее всего, в понедельник врачи получают данные, собранные за три дня, оформляют документы и во вторник выписывают пациента», — предположил он.

Также могут играть роль особенности документооборота, рассказал РБК заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения ГКБ № 52, перепрофилированной на прием пациентов с коронавирусной инфекцией, Александр Ванюков. «Как правило, в выходные сотрудников меньше и стараются все выписки планировать на рабочие дни. В понедельник врачи смотрят больных, делают обследование, тех, кто неплохо себя чувствует, планируют на выписку, во вторник выписывают. Так как сейчас бумаг довольно много, то в один день запланировали выписку, на следующий день выписали», — сказал он.

Однако не везде собеседники РБК соглашались с наличием отмеченной тенденции. В оперативном штабе по противодействию распространению коронавируса в Ростовской области на основании анализа данных за последние две недели не смогли отметить наличие закономерности, при которой количество выздоровевших граждан снижалось бы в выходные дни, рассказал «РБК Ростов» представитель штаба. Напротив, минимальным число выписок было по понедельникам. Например, в субботу, 30 мая, выздоровели 82 человек, в воскресенье, 31 мая, — 45 человек, а в понедельник, 1 июня — 25 человек, а во вторник, 2 июня, — уже 92. Через неделю, в субботу, 6 июня — 88 человек, в воскресенье, 7 июня — 65 человек, а в понедельник, 8 июня, — 33 человека при 126 во вторник, 9 июня.

РБК отправил запросы в московский и федеральный оперативные штабы.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Любовь Порываева, Галия Набиева, Виктория Некрасова, Владислав Гордеев
При участии: Егор Губернаторов
Теги: коронавирус, статистика, оперативный штаб
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