Оперштабы и врачи объяснили «лесенку» в статистике выздоровевших от COVID

Число выздоровевших от коронавируса в России резко возрастает в будние дни и уменьшается в выходные. По словам представителей оперативных штабов и врачей, это объясняется традициями выписки и практикой документооборота

Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»

График числа выздоровевших от коронавируса по всей России, который напоминает «лесенку» (с минимумами на выходных и пиками — в будни), связан с традициями выписки пациентов, «техническими моментами» и особенностями документооборота. Об этом РБК рассказали в нескольких оперативных штабах, а также практикующие врачи и инфекционисты.

Речь идет о статистических данных по выздоровевшим от коронавирусной инфекции, в которых последние три недели стали заметны определенные закономерности: наименьшее количество выздоровевших от COVID-19 фиксируется по субботам и воскресеньям.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Отчеты по ним федеральный оперативный штаб публикует на следующий день, таким образом график выглядит как лесенка: обнародованные в воскресенье и понедельник данные за субботу и воскресенье соответственно образуют на графике «провал», нижние «ступени», а в следующие дни недели количество выздоровевших резко возрастает. Причем максимумы приходятся на данные за понедельник и вторник, а потом число выздоровлений уменьшается.

Так, 6 июня (данные за пятницу) власти отчитались о 8708 вылечившихся, на следующий день их число упало до 5343 человек, утром 8 июня (данные за воскресенье) оперативный штаб заявил о 3957 излечившихся, а на следующий день (данные за понедельник) количество выздоровевших подскочило до 11 709 человек. Таким образом, в понедельник, 8 июня, излечившихся в 2,9 раза больше, чем в воскресенье, 7 июня. Такое же соотношение — в 2,9 раза больше — наблюдалось и между данными за понедельник, 1 июня, и воскресенье, 31 мая. Превышение в понедельник, 25 мая, составило 2,2 раза.