СМИ узнали о проблемах с кондиционированием на рейсе Милан — Москва

СМИ узнали о проблемах с кондиционированием на рейсе Милан — Москва

Около 20:00 лайнер совершил посадку в Шереметьево

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На рейсе авиакомпании «Аэрофлот», направлявшемся в воскресенье из Милана в Москву, произошел сбой в системе кондиционирования. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на свой источник в авиакомпании. Информацию подтверждает и источник «Интерфакса» в «Аэрофлоте».

«[Была] зафиксирована неисправность системы кондиционирования воздуха», — приводит «РИА Новости» слова своего собеседника.

В пресс-службе авиакомпании агентству заявили, что самолет уже приземлился в Шереметьево. Согласно онлайн-табло аэропорта лайнер совершил посадку в 19:58.

Рейс выполнялся на самолете Boeing 737. Данные портала Flightradar свидетельствуют, что примерно через 2,5 часа полета лайнер значительно снизил высоту с 37 тыс. футов (около 11 тыс. м) до 10 тыс. футов (около 3 тыс. м) и продолжил полет до Москвы на сниженной высоте.