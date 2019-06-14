Самолет «Аэрофлота» сел в Варшаве из-за буйного пассажира

Рейс выполнялся из Барселоны. По информации СМИ, самолет сел из-за поведения одного из пассажиров

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Самолет «Аэрофлота», летевший из Барселоны в Москву, совершил посадку в Варшаве, показывают данные сервиса Flightradar. Номер рейса — SU2639.

Информация о том, что самолет направлен в столицу Польши, содержится и в онлайн-табло на сайте аэропорта Шереметьево. По плану он должен был приземлиться в московском аэропорту в 17:40.

Причина посадки — «буйный пассажир» на борту, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах. В пресс-службе аэропорта Варшавы подтвердили РБК, что на борту был пассажир, который вел себя агрессивно.

«Мы полагаем, это был пьяный пассажир. Он был агрессивен. Наши пограничники вывели его из самолета. Сейчас он ждет решения [о задержании]», — сказал представитель аэропорта. Самолет ждет дозаправки, уточнил собеседник РБК.

РБК направил запрос в «Аэрофлот».

23 мая из-за поведения пассажира на борту в аэропорт вылета, Москву, вернулся самолет компании Red Wings, совершавший рейс в Симферополь. Однако этот человек после посадки скончался. В Следственном комитете позднее заявили, что у пассажира ухудшилось здоровье и он вел себя неадекватно. Власти возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.