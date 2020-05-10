В совете «Бессмертного полка» ответили на появление фото с Гиммлером

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

На сайте движения «Бессмертный полк» в разделе Ростова-на-Дону появилась фотография главы СС Генриха Гиммлера, пишет «Подъем». На момент публикации страницы с изображением Гиммлера уже нет.

Издание опубликовало скриншот, где фото главы СС подписали именем Василия Михайловича Алексеева. Там указали, что он был ростовским полковником.

Фото: moypolk.ru

Координатор акции «Бессмертный полк» в Ростове-на-Дону Андрей Кудряков рассказал РБК, что движение обратится в правоохранительные органы. «Мы инициируем проверку по факту произошедшего в правоохранительных органах», — заявил он.

Он также отметил, что активисты «Бессмертного полка» перед каждой акцией сталкиваются с пользователями, публикующими фотографии нацистов и военных преступников. «Десятки их мы заблокировали, одного вот пропустили. Ну ничего, правоохранители им займутся, хочется понять, что у него в голове», — заявил он.