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В совете «Бессмертного полка» ответили на появление фото с Гиммлером

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

На сайте движения «Бессмертный полк» в разделе Ростова-на-Дону появилась фотография главы СС Генриха Гиммлера, пишет «Подъем». На момент публикации страницы с изображением Гиммлера уже нет.

Издание опубликовало скриншот, где фото главы СС подписали именем Василия Михайловича Алексеева. Там указали, что он был ростовским полковником.

Фото: moypolk.ru
Фото: moypolk.ru

Координатор акции «Бессмертный полк» в Ростове-на-Дону Андрей Кудряков рассказал РБК, что движение обратится в правоохранительные органы. «Мы инициируем проверку по факту произошедшего в правоохранительных органах», — заявил он.

Он также отметил, что активисты «Бессмертного полка» перед каждой акцией сталкиваются с пользователями, публикующими фотографии нацистов и военных преступников. «Десятки их мы заблокировали, одного вот пропустили. Ну ничего, правоохранители им займутся, хочется понять, что у него в голове», — заявил он.

Прокуратура проверит фото Гитлера на странице акции ко дню Победы
Общество
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Ранее в мае в группе ТРК «Космос» во «ВКонтакте» в рамках акции «Имена героев» появилась фотография Адольфа Гитлера. Участники акции присылали фото своих предков, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Один из пользователей отправил фотографию Гитлера с подписью «Сумин Владимир Владимирович» и выдуманной биографией.

В тот же день снимок удалили, а ответственного за публикацию сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности. Прокуратура Челябинской области начала проверку и объявила руководителю ТРК предупреждение о недопущении нарушения закона о противодействии экстремизму.

Теги: «Бессмертный полк», фотография, новости РБК
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