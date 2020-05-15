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Пандемия коронавируса ,  
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Глава ВОЗ предупредил о возможном последствии COVID-19 для детей

Врачи из разных стран мира сообщают, что распространение коронавируса SARS-CoV-2 сопровождается необычным ростом числа детей, заболевших до конца не изученным синдромом Кавасаки. В ВОЗ рекомендовали обратить на это особое внимание
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал врачей всех стран обратить особое внимание на сообщения о том, что у некоторых детей, заразившихся коронавирусом, проявляются симптомы, схожие с еще одним заболеванием — синдромом Кавасаки (мультисистемным воспалительным синдромом). Заявление глава ВОЗ сделал на еженедельном брифинге, трансляцию которого вела пресс-служба организации.

«В последние недели в сообщениях из Европы и Северной Америки говорилось, что некоторое число детей поступали в отделения интенсивной терапии с мультисистемным воспалительным состоянием, с некоторыми симптомами, похожими на синдром Кавасаки и синдром токсического шока», — рассказал Гебрейесус.

По предварительным данным, развитие этого синдрома может быть связано именно с заражением коронавирусом.

«Очень важно срочно и тщательно изучить этот клинический синдром, понять причинно-следственную связь и описать его лечение... Я призываю врачей всего мира сотрудничать с органами власти и ВОЗ, чтобы они были начеку и знали об опасности этого синдрома у детей», — сказал глава ВОЗ. По словам Гебрейесуса, ВОЗ уже разработала предварительное определение для этого синдрома и форму отчета о его зафиксированных случаях.

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Общество
Фото: Marco Tacca / Getty Images

Синдром Кавасаки был впервые описан в 1967 году японским педиатром по имени Томисаку Кавасаки. Он обычно поражает детей до пяти лет. При этом синдроме у пациента начинается воспаление кровеносных сосудов (васкулит) и лихорадка. Зачастую он приводит к аневризмам, тромбам и смерти ребенка. Причины этой болезни неизвестны. По одной из версий, она появляется в качестве реакции иммунной системы на некоторые инфекции, чем схожа с аутоиммунными заболеваниями. Врачи до сих пор не разработали эффективного метода лечения этого заболевания, используя в основном симптоматическое лечение.

О том, что у детей, заболевших COVID-19, проявляются симптомы, схожие с синдромом Кавасаки, сообщали врачи из нескольких стран мира в конце апреля. 27 апреля, как передавал Reuter, о серьезной обеспокоенности подобными сообщениями из британских клиник сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. О детях, страдающих от синдрома Кавасаки на фоне заражения коронавирусом, сообщали в США. 5 мая власти Нью-Йорка сообщили, что синдром Кавасаки был диагностирован у 15 госпитализированных с коронавирусом детей.

13 мая в медицинском издании The Lancet было опубликовано исследование итальянских врачей, которые сообщили, что в провинции Бергамо, одной из наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса, была параллельно зафиксирована вспышка синдрома Кавасаки или схожего с ним синдрома. С начала эпидемии заболеваемость синдромом выросла в 30 раз. «Эпидемия SARS-CoV-2 привела к высокой распространенности тяжелой формы болезни Кавасаки. Аналогичная вспышка болезни Кавасаки ожидается и в других странах, охваченных эпидемией», — говорилось в выводах исследования.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, ВОЗ
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