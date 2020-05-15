Глава ВОЗ предупредил о возможном последствии COVID-19 для детей

Врачи из разных стран мира сообщают, что распространение коронавируса SARS-CoV-2 сопровождается необычным ростом числа детей, заболевших до конца не изученным синдромом Кавасаки. В ВОЗ рекомендовали обратить на это особое внимание

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Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал врачей всех стран обратить особое внимание на сообщения о том, что у некоторых детей, заразившихся коронавирусом, проявляются симптомы, схожие с еще одним заболеванием — синдромом Кавасаки (мультисистемным воспалительным синдромом). Заявление глава ВОЗ сделал на еженедельном брифинге, трансляцию которого вела пресс-служба организации.

«В последние недели в сообщениях из Европы и Северной Америки говорилось, что некоторое число детей поступали в отделения интенсивной терапии с мультисистемным воспалительным состоянием, с некоторыми симптомами, похожими на синдром Кавасаки и синдром токсического шока», — рассказал Гебрейесус.

По предварительным данным, развитие этого синдрома может быть связано именно с заражением коронавирусом.

«Очень важно срочно и тщательно изучить этот клинический синдром, понять причинно-следственную связь и описать его лечение... Я призываю врачей всего мира сотрудничать с органами власти и ВОЗ, чтобы они были начеку и знали об опасности этого синдрома у детей», — сказал глава ВОЗ. По словам Гебрейесуса, ВОЗ уже разработала предварительное определение для этого синдрома и форму отчета о его зафиксированных случаях.