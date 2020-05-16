Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 мая

Прирост числа жертв коронавируса в России поставил новый рекорд, власти назвали размер штрафа за отказ пройти тест при подозрении COVID-19. Главные новости — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на 16 мая превысило 262,8 тыс. Всего в стране от COVID-19 умерли 2418 человек, выздоровели с начала эпидемии 58,2 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <300 0 <500 0 <1000 0 <5000 0 от 5000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Число погибших за сутки в России, о котором власти объявили 15 мая, стало рекордным с начала пандемии — 113. Предыдущий рекорд был зафиксирован 29 апреля — 108 человек.

Президент России Владимир Путин поручил правительству и главам регионов сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, он распорядился увеличить число тестов россиян на коронавирус и повысить выплаты медработникам, в том числе непосредственно работающим с заразившимися COVID-19.

За отказ пройти тестирование при подозрении на коронавирус россиянам грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. руб., указали в МВД. Его могут заплатить и те, кто не сообщит о своем месте пребывания после возвращения из-за границ.

Владимир Путин раскритиковал чиновников за задержки с обещанными выплатами медикам. Он подчеркнул, что поручал доплачивать врачам за сам факт работы с больными COVID-19, а не считать часы или минуты, которые они потратили на работу.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Магазины получат право не обслуживать посетителей без масок, следует из методических рекомендаций Минпромторга. Росавиация также планирует обязать носить перчатки и маски всех авиапассажиров.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире приблизилось к 4,347 млн человек, 297 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 4,543 млн человек, более 307 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где количество выявленных зараженных приблизилось к 1,44 млн человек. Россия вышла на второе место (262,8 тыс.), Великобритания — на третьем (238 тыс.), Испания — на четвертом (230 тыс.), Италия — на пятом (223,8 тыс.).

Число жертв коронавируса в мире утром 16 мая превысило 307 тыс. По числу жертв лидируют США — 87,5 тыс. человек. Вслед за ними идут Великобритания, где умерли 34 тыс. человек, и Италия — 31,6 тыс. жертв. Отметка в 100 тыс. погибших с начала распространения коронавируса была пересечена 10 апреля — примерно спустя три с половиной месяца с начала распространения болезни в Китае. Отметка в 200 тыс. жертв была достигнута 25 апреля (100 тыс. смертей за 15 дней). Еще 100 тыс. человек умерли за 19 дней.

Власти Италии с 3 июня откроют границы, а также разрешат поездки между регионами страны. С конца января из-за распространения коронавируса в стране действует режим ЧС.



Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

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