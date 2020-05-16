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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 мая

Прирост числа жертв коронавируса в России поставил новый рекорд, власти назвали размер штрафа за отказ пройти тест при подозрении COVID-19. Главные новости — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на 16 мая превысило 262,8 тыс. Всего в стране от COVID-19 умерли 2418 человек, выздоровели с начала эпидемии 58,2 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Число погибших за сутки в России, о котором власти объявили 15 мая, стало рекордным с начала пандемии — 113. Предыдущий рекорд был зафиксирован 29 апреля — 108 человек.
  • Президент России Владимир Путин поручил правительству и главам регионов сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, он распорядился увеличить число тестов россиян на коронавирус и повысить выплаты медработникам, в том числе непосредственно работающим с заразившимися COVID-19.
  • За отказ пройти тестирование при подозрении на коронавирус россиянам грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. руб., указали в МВД. Его могут заплатить и те, кто не сообщит о своем месте пребывания после возвращения из-за границ.

  • Владимир Путин раскритиковал чиновников за задержки с обещанными выплатами медикам. Он подчеркнул, что поручал доплачивать врачам за сам факт работы с больными COVID-19, а не считать часы или минуты, которые они потратили на работу.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Магазины получат право не обслуживать посетителей без масок, следует из методических рекомендаций Минпромторга. Росавиация также планирует обязать носить перчатки и маски всех авиапассажиров.
Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире приблизилось к 4,347 млн человек, 297 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 4,543 млн человек, более 307 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где количество выявленных зараженных приблизилось к 1,44 млн человек. Россия вышла на второе место (262,8 тыс.), Великобритания — на третьем (238 тыс.), Испания — на четвертом (230 тыс.), Италия — на пятом (223,8 тыс.).

  • Число жертв коронавируса в мире утром 16 мая превысило 307 тыс. По числу жертв лидируют США — 87,5 тыс. человек. Вслед за ними идут Великобритания, где умерли 34 тыс. человек, и Италия — 31,6 тыс. жертв. Отметка в 100 тыс. погибших с начала распространения коронавируса была пересечена 10 апреля — примерно спустя три с половиной месяца с начала распространения болезни в Китае. Отметка в 200 тыс. жертв была достигнута 25 апреля (100 тыс. смертей за 15 дней). Еще 100 тыс. человек умерли за 19 дней.
  • Власти Италии с 3 июня откроют границы, а также разрешат поездки между регионами страны. С конца января из-за распространения коронавируса в стране действует режим ЧС.

    Скорость распространения коронавируса в мире
    Случаев за сутки
    Источник: JHU
    Данные по миру i

    Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
    Выздоровевшие (новые случаи)
    Умершие (новые случаи)
    Источник: JHU
    Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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