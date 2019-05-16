Путин сообщил об опережении графика по железной дороге на Крымского мосту

Путин сообщил об опережении графика по железной дороге на Крымского мосту

Открытие железнодорожного сообщения по мосту поможет исправить ситуацию с ценами на продукты в Крыму, надеется президент

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Президент Владимир Путин заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет достроена «с опережением графика» в конце года и что тогда же она заработает, передает «РИА Новости».

Президент сказал об этом на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Сочи в ответ не слова участницы о том, что в Крыму клубника стоит дороже, чем в Санкт-Петербурге, уточняет ТАСС. «Открыть Крымский мост было недостаточно, нужно обеспечить железнодорожное сообщение. Когда крупномасштабный завоз пойдет товаров по всем направлениям, тогда, надеюсь, ситуация будет меняться», — добавил президент.

В июле 2018 года министр транспорта Евгений Дитрих говорил, что движение поездов по Крымскому мосту по плану начнется в декабре 2019 года. Само строительство тогда шло по графику.

Первый пассажирский поезд по Крымскому мосту проедет 8 декабря, заявил в феврале глава отдела обслуживания пассажиров «Крымской железной дороги» Владимир Резниченко.