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Walt Disney $170 (+26,72%) прогноз BMO Capital Markets к 06.05.20 Купить
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Путин сообщил об опережении графика по железной дороге на Крымского мосту
Открытие железнодорожного сообщения по мосту поможет исправить ситуацию с ценами на продукты в Крыму, надеется президент
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Президент Владимир Путин заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет достроена «с опережением графика» в конце года и что тогда же она заработает, передает «РИА Новости».

Бизнес
Подходы к Крымскому мосту подорожают почти на 3,5 млрд руб.

Президент сказал об этом на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Сочи в ответ не слова участницы о том, что в Крыму клубника стоит дороже, чем в Санкт-Петербурге, уточняет ТАСС. «Открыть Крымский мост было недостаточно, нужно обеспечить железнодорожное сообщение. Когда крупномасштабный завоз пойдет товаров по всем направлениям, тогда, надеюсь, ситуация будет меняться», — добавил президент.

В июле 2018 года министр транспорта Евгений Дитрих говорил, что движение поездов по Крымскому мосту по плану начнется в декабре 2019 года. Само строительство тогда шло по графику.

Первый пассажирский поезд по Крымскому мосту проедет 8 декабря, заявил в феврале глава отдела обслуживания пассажиров «Крымской железной дороги» Владимир Резниченко.

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На Крымском мосту открыли движение для грузовиков. Фоторепортаж

Мост, соединяющий Таманский и Керченский полуострова, состоит из двух частей: автомобильной и железнодорожной. Первая была открыта в мае 2018 года. Стоимость проекта составила более 220 млрд руб.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Крымский мост, Владимир Путин
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