Уровень воды близ Кургана приблизился к 8 метрам

Уровень воды близ Кургана за два часа поднялся еще на 20 см, до 794 см

По состоянию на 20:00 мск уровень воды в реке Тобол достиг 794 см. Власти предупреждали, что в сторону города «идет колоссальный объем воды»

Фото: kurganskayaobl / Telegram

Уровень воды в реке Тобол близ Кургана за два часа поднялся сразу на 20 см, сообщается в телеграм-канале правительства области.

По состоянию на 22:00 (20:00 мск) он достиг 794 см.

Вода также прибывает в Кетовском округе, там близ трех населенных пунктов, включая Кетово, уровень воды уже превысил 10 м. Вода оттуда идет в Курган. «Жителям подтопляемых и затопляемых районов Кургана, включая СНТ, и Кетовского округа, эвакуироваться немедленно!» — говорится в сообщении.

Утром 16 апреля власти заявили, что уровень воды в Тоболе у Кургана за сутки вырос более чем на метр и достиг 742 см. Они отметили, что в сторону города «идет колоссальный объем воды».

Губернатор Вадим Шумков предупреждал, что затопление грозит правобережной части Кургана, а также центральной части, Восточного, Кулацкого и других микрорайонов, «если дамба не выдержит». Он призвал жителей эвакуироваться. По прогнозам Росгидромета, уровень воды в реке будет достигать 9–11 м.