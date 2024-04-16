Уровень воды в Тоболе у Кургана вырос за сутки более чем на метр и достиг 742 см

Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос за сутки более чем на метр

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 742 см, сообщила пресс-служба правительства региона в телеграм-канале.

За сутки прибавилось 111 см, из них 8 см за последние шесть часов.

«В сторону Кургана идет колоссальный объем воды», — предупредили в администрации.

Кроме того, власти напомнили, что в регионе ожидаются осадки до 14 мм за сутки, а также южный ветер до 14 м/с. Эти факторы будут способствовать более быстрому прибыванию воды у Кургана.

С 8 апреля в Кургане действует режим ЧС. Власти призвали жителей к эвакуации.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал в интервью телеканалу РБК, что уровень дамбы в городе подняли до 11 м, однако она защищает только левую часть Кургана.

По словам губернатора, в городе уже подтоплен юго-западный микрорайон Черемухово, находящийся на берегу Тобола, а также отрезан водой более южный микрорайон Нижняя Утятка.

Накануне, 15 апреля, в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков.