Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос за сутки более чем на метр
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 742 см, сообщила пресс-служба правительства региона в телеграм-канале.
За сутки прибавилось 111 см, из них 8 см за последние шесть часов.
«В сторону Кургана идет колоссальный объем воды», — предупредили в администрации.
Кроме того, власти напомнили, что в регионе ожидаются осадки до 14 мм за сутки, а также южный ветер до 14 м/с. Эти факторы будут способствовать более быстрому прибыванию воды у Кургана.
С 8 апреля в Кургане действует режим ЧС. Власти призвали жителей к эвакуации.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал в интервью телеканалу РБК, что уровень дамбы в городе подняли до 11 м, однако она защищает только левую часть Кургана.
По словам губернатора, в городе уже подтоплен юго-западный микрорайон Черемухово, находящийся на берегу Тобола, а также отрезан водой более южный микрорайон Нижняя Утятка.
Накануне, 15 апреля, в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники