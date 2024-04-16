Блогера-сыроеда приговорили к восьми годам колонии за смерть ребенка
Лазаревский районный суд Сочи приговорил блогера Максима Лютого к восьми годам колонии строгого режима по делу о смерти его грудного ребенка от истощения. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в телеграм-канале.
Отбывать наказание блогер будет в колонии строгого режима. Суд также назначил ему штраф в размере 100 тыс. руб. Обвинение требовало для него восемь с половиной лет со штрафом на ту же сумму.
Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.
Лютый выступал за отказ от еды и питание энергией солнца. В марте 2023 года его задержали в Сочи. Блогеру вменили ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с издевательствами), а также ст. 156 УК (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию). По первой ему грозило до 15 лет, по второй — до трех лет лишения свободы.
Следствие полагает, что в феврале 2023 года сожительница Лютого родила ребенка в домашних условиях. После этого в течение месяца отец трижды забирал младенца у матери и на сутки лишал пищи. К медикам родители не обращались ни при родах, ни при вскармливании. Когда здоровье новорожденного ухудшилось, пара отвезла его в больницу, но по дороге ребенок умер.
Мать младенца задержали на два дня раньше, чем Лютого. В сентябре 2023 года ее приговорили к двум годам исправительных работ.
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