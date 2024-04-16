 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Блогера-сыроеда приговорили к восьми годам колонии за смерть ребенка

Суд в Сочи приговорил блогера-сыроеда Максима Лютого к 8 годам за смерть ребенка
Лютый также получил 100 тыс. руб. штрафа. Блогера обвинили в истязании ребенка, которого родила его сожительница. Выступавший за отказ от еды Лютый забирал младенца у матери и на сутки лишал пищи. Тот умер от истощения
Максим Лютый
Максим Лютый (Фото: yarilo_drug / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Лазаревский районный суд Сочи приговорил блогера Максима Лютого к восьми годам колонии строгого режима по делу о смерти его грудного ребенка от истощения. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в телеграм-канале.

Отбывать наказание блогер будет в колонии строгого режима. Суд также назначил ему штраф в размере 100 тыс. руб. Обвинение требовало для него восемь с половиной лет со штрафом на ту же сумму.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

В Сочи задержали сыроеда Лютого после гибели младенца от истощения
Общество

Лютый выступал за отказ от еды и питание энергией солнца. В марте 2023 года его задержали в Сочи. Блогеру вменили ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с издевательствами), а также ст. 156 УК (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию). По первой ему грозило до 15 лет, по второй — до трех лет лишения свободы.

Следствие полагает, что в феврале 2023 года сожительница Лютого родила ребенка в домашних условиях. После этого в течение месяца отец трижды забирал младенца у матери и на сутки лишал пищи. К медикам родители не обращались ни при родах, ни при вскармливании. Когда здоровье новорожденного ухудшилось, пара отвезла его в больницу, но по дороге ребенок умер.

Мать младенца задержали на два дня раньше, чем Лютого. В сентябре 2023 года ее приговорили к двум годам исправительных работ.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
блогеры младенец истязание
Материалы по теме
Обвинение запросило 8,5 лет тюрьмы для блогера-сыроеда за смерть ребенка
Общество
Блогера-сыроеда Лютого арестовали на два месяца после смерти ребенка
Общество
В Сочи задержали сыроеда Лютого после гибели младенца от истощения
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 99,79 (+0,07) Инвестиции, 15 апр, 16:28 Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 93,59 (+0,15) Инвестиции, 15 апр, 16:28
Московская биржа запустила индекс IPO Инвестиции, 11:28
Эксперты Citi предсказали рост цен на золото до $3000 за унцию Инвестиции, 11:21
Тегеран пообещал пустить дипломатов к захваченному российскому моряку Политика, 11:19
Сальдо заявил о ликвидации десанта ВСУ на занятом Украиной берегу Днепра Политика, 11:18
Сделка сорвалась. Как взыскать убытки за это или защититься от претензий Pro, 11:18
В мэрии рассказали о ходе строительства станции метро «Вавиловская» Город, 11:17
Над Белгородом сбили три украинских беспилотника Общество, 11:16
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
С террасами и патио: какую квартиру можно купить в центре Петербурга РБК и ПИК, 11:10
«Ъ» сообщил о переговорах «Сбера» о покупке «Нетологии» Бизнес, 11:08
Суд заочно арестовал автора книги «Вся кремлевская рать» Политика, 11:02
Акции «Русала» упали из-за опасений сокращения экспорта после санкций Инвестиции, 10:57
ФСБ показала допрос подозреваемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ Политика, 10:56
«Мегамаркет» предложил своим продавцам бонусы и повышенный кешбэк Отрасли, 10:53
Умер призер Олимпиады по спортивной ходьбе Владимир Андреев Спорт, 10:52