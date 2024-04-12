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Обвинение запросило 8,5 лет тюрьмы для блогера-сыроеда за смерть ребенка

Обвинение запросило 8,5 лет тюрьмы блогеру-сыроеду Лютому за смерть ребенка
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Максим Лютый (Фото: Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края)

Прокуратура запросила для блогера-сыроеда Максима Лютого, ребенок которого умер от истощения, восемь лет и шесть месяцев колонии строгого режима. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда. Также Лютому грозит штраф в размере 100 тыс. руб.

Прения сторон по делу прошли в Лазаревском районном суде Краснодарского края. Лютому вменили ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса России — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с издевательствами, а также ст. 156 — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

Блогера-сыроеда Лютого арестовали на два месяца после смерти ребенка
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В марте 2023 года блогера Максима Лютого, выступавшего за отказ от еды и питание энергией солнца, задержали в Сочи по уголовному делу об истязании младенца. Ранее полиция задержала мать его ребенка.

По версии следствия, в феврале 2023 года сожительница Лютого родила ребенка в домашних условиях. Отец забирал младенца у матери, лишал пищи и обливал холодной водой. Здоровье новорожденного ухудшилось, пара отвезла его в больницу, но по дороге ребенок умер. Осенью сожительницу Лютого приговорили к двум годам исправительных работ.

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Теги
обвинение уголовное дело Сочи
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Блогера-сыроеда Лютого арестовали на два месяца после смерти ребенка
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В Сочи задержали мать погибшего ребенка блогера-сыроеда Лютого
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В Сочи задержали сыроеда Лютого после гибели младенца от истощения
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