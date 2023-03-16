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В Сочи за непредумышленное убийство младенца задержали его мать

СК: в Сочи мать новорожденного ребенка задержали за непредумышленное убийство
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

В Сочи задержали 33-летнюю женщину, которую обвиняют в непредумышленном убийстве ее новорожденного сына, сообщили в телеграм-канале СК.

По данным ведомства, женщина проживала в поселке Вардане. Она родила ребенка 11 февраля у себя дома и не поставила его на учет в медучреждении. 8 марта, после того как сын долгое время отказывался есть, она сама поехала с ребенком в больницу, однако по дороге он умер.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности), матери предъявили обвинение. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет. Ведомство будет ходатайствовать об отправке женщины под домашний арест.

СК также назначил экспертизу, чтобы установить причины смерти младенца.

Теги
Сочи СК смерть новорожденные
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