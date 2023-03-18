В Сочи задержали блогера-сыроеда Лютого после гибели младенца от истощения

В Сочи задержали сыроеда Лютого после гибели младенца от истощения

В Сочи задержали 43-летнего мужчину из Санкт-Петербурга по уголовному делу об истязании младенца (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК), сообщило управление Следственного комитета по Краснодарскому Краю.

Следствие будет просить суд заключить его под арест.

По данным следствия, мужчина жил вместе с 33-летней девушкой (ее задержали 16 марта) в Вардане Лазаревского района Сочи. Она 11 февраля родила дома ребенка, за медицинской помощью пара не обращалась. Следователи полагают, что мужчина трижды за прошедший месяц забирал ребенка у матери и на сутки лишал его пищи. после ухудшения состояния ребенка пара решила отвезти младенца в больницу, однако он скончался до прибытия к медикам. Мать погибшего обвиняют в причинении смерти по неосторожности, она под домашним арестом.

СК не называет имя задержанного мужчины, его лицо на опубликованной видеозаписи размыто. Однако речь идет о блогере-сыроеде Максиме Лютом, пишут телеграм-каналы Mash, «112» и «Осторожно, новости». По информации последнего, мужчина до этого находился с спецприемнике за неповиновение полиции.

Лютому грозит до семи лет заключения, его сожительнице — до двух лет.