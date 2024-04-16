Жителей Ишима призвали эвакуироваться из-за критического подъема воды

На реке Ишим идет критический подъем воды, под угрозой подтопления сам город и еще три района Тюменской области. Ишим пережил серьезные паводки в 2016-2017 годах

Жителям города Ишим в Тюменской области разослали сообщения с призывом к срочной эвакуации из домов в зонах подтопления, сообщается в телеграм-канале правительства региона.

«На реке Ишим идет критический подъем воды», — предупредили власти.

В городской администрации сообщали, что в городе заготавливают мешки с песком, чтобы создать преграды для воды в тех местах, которые не защищены дамбами. Гребни дамб наращивают, также проводилось укрепление береговых линий.

Ишим пережил серьезные паводки в 2016-2017 годах. После них в городе возвели гидротехнические сооружения. Общая протяженность дамб на одноименной реке Ишим составляет почти 10 км, высота — 11,2 м.

Накануне, 15 апреля, губернатор области Александр Моор предупредил, что уровень воды в реке Ишим может подняться до исторического максимума. 11 апреля Моор говорил, что в зону подтопления в регионе может попасть 51 населенный пункт вместе с Ишимом. Пика паводка в области ожидают 23–25 апреля.

В МЧс предупредили, что под угрозой подтопления находятся, помимо Ишима, одноименный район, а также Викуловский и Абатский. В последнем устанавливают 4-километровую водоналивную дамбу.

Критическая ситуация из-за половодья складывается и в соседней Курганской области. По словам главы региона Вадима Шумкова, «голова» паводка уже приближается к областному центру, который находится на реке Тобол, самая сложная ситуация сложится в ближайшие два-три дня.

На утро 16 апреля уровень воды в Кургане составил 742 см. В городе провели работы по поднятию уровня дамбы до 11 м и выше. Но она, отметил Шумков, защищает только левую часть Кургана. Правобережная с советского периода отводилась под садовые товарищества, но в силу пробелов в законе там возник жилой сектор, пояснил губернатор. Людей из зоны подтопления эвакуируют.

В регионе уже подтоплены 305 домов, уточнили в МЧС.