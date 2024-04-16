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Наводнения в России ,  
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Губернатор рассказал, как Курган встретит «колоссальный объем воды»

Губернатор Шумков: вода вплотную подошла к Кургану, ближайшие дни будут сложными
Сюжет
Наводнения в России
В Кургане уровень воды в реке Тобол превысил 7 м, уровень дамбы — 11 м, но она защищает только левую часть города, правая окажется в зоне затопления. В ближайшие два-три дня в Кургане будет наиболее сложная ситуация из-за паводка

Губернатор рассказал, как Курган встретит «колоссальный объем воды»
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В Кургане растет уровень воды в реке Тобол, самая сложная ситуация сложится в ближайшие два-три дня, рассказал в интервью телеканалу РБК губернатор Курганской области Вадим Шумков

«Как мы называем, голова паводка уже подошла к городу Кургану вплотную <...> сейчас уровень воды растет в городе Кургане и в Кетовском муниципальном округе», — сказал Шумков. Этот округ примыкает к Кургану.

По его словам, в городе уровень воды превысил 7 м, за сутки он вырос почти на два метра. 15 апреля Шумков предупреждал, что к Кургану движется «колоссальный» объем воды.

Уровень дамбы в результате проведенных работ поднят до 11 м и выше. Она защищает только левую часть Кургана, правобережная с советского периода отводилась под садовые товарищества, но в силу пробелов в законе там возник жилой сектор, пояснил Шумков. В связи с этим задача региональных властей — эвакуировать людей из этой подтопляемой зоны, добавил губернатор. По его словам, проводится работа с жителям, чтобы объяснить риски затопления, предпринимаются меры, чтобы избежать случаев мародерства после эвакуации.

Губернатор заявил о приближении «колоссального объема воды» к Кургану
Общество
Курган

По словам Шумкова, в Кургане уже подтоплен юго-западный микрорайон Черемухово, находящийся на берегу Тобола, отрезан водой более южный микрорайон Нижняя Утятка (тоже на берегу реки).

При этом вода убывает из Звериноголовского округа — одноименное село находится примерно в 100 км к югу от Кургана вверх по течению Тобола. Подтопления там начались примерно неделю назад.

Сложная паводковая ситуация сложилась сразу в нескольких регионах России — в соседней с Курганской Тюменской области, а также в Оренбургской. В последней от подтопления серьезно пострадали столица региона и город Орск — оба расположены на реке Урал. В обоих городах вода уже начала убывать, однако в самом Оренбурге она все еще значительно превышает опасный уровень в 930 см — по данным на вечер 15 апреля, уровень был 1153 см. В Орске — 6 м (на максимуме было около 10 м).

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Курган Курганская область паводки Вадим Шумков
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