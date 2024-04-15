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Наводнения в России ,  
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Тюменский губернатор предупредил об историческом максимуме уровня воды

Моор предупредил об историческом максимуме уровня воды в Ишиме
Сюжет
Наводнения в России
Тюменское правительство сообщило, что за сутки уровень воды в Ишиме повысился от 18 до 54 см. В районе на юге области началась частичная эвакуация
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим может подняться до исторического максимума, сообщил губернатор Александр Моор в эфире телеканала «Россия 24».

Прогноз по паводку обновили, он существенно превышает тот, который власти получили 5 апреля. «И это абсолютно исторические максимумы, которые никогда не наблюдались на реке Ишим», — сказал Моор (цитата по «РИА Новости»).

Утром 15 апреля уровень воды в Ишиме на гидропосту в районе села Ильинка вырос на 33 см, до 781 см. Критическая отметка для этого поста составляет 800 см. В областном правительстве сообщили, что за сутки фактический уровень воды в реке повысился от 18 до 54 см, он может достигнуть опасной отметки позже в понедельник.

В Тюменской области ввели режим ЧС из-за угрозы паводков
Общество
Фото:Google Maps

В связи с пересмотром прогноза «придется серьезно пересчитать» число населенных пунктов, которые могут попасть в зону затопления, отметил Моор. Власти рассматривают возможность ввести принудительную эвакуацию, добавил он. «До большой воды остается два-три дня в первых населенных пунктах, которые на границе с Казахстаном», — уточнил он.

11 апреля Моор говорил, что в зону подтопления может попасть 51 населенный пункт. Пика паводка в области ожидают 23–25 апреля.

Информцентр Тюменского правительства сообщил о начале плановой эвакуации в населенных пунктах Упоровского района на юге региона. Там предупредили, что в зону подтопления могут попасть несколько улиц в селах Упорово, Коркино, Бызово, Николаевка, деревнях Черная, Чащина, Старая Шадрина. Риск полного подтопления есть в деревне Губина.

В начале апреля президент Владимир Путин поручил Моору заранее принять меры в связи с возможной эвакуацией из-за угрозы подтопления. Он призвал объяснить жителям «необходимость заранее собирать необходимые вещи в случае аномального подъема воды». В области с 8 апреля действует режим ЧС.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Александр Моор Тюменская область паводки Ишим
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