В Татарстане предложили содействовать трудоустройству молодежи в ОПК

В республике собираются содействовать найму молодых людей на работу на оборонных предприятиях и в сельском хозяйстве, а также трудоустройству подростков от 14 лет в свободное от учебы время

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В Татарстане разработали новую программу содействия занятости молодежи, одно из предложений — содействие ее трудоустройству на оборонные предприятия, следует из документа. На него обратил внимание «Коммерсантъ».

«Содействие занятости молодежи в возрасте до 35 лет на предприятиях

оборонно-промышленного комплекса», — такой пункт приведен в плане мероприятий до 2030 года.

Также планируется помогать трудоустраиваться молодым людям в сельскохозяйственной отрасли, поддерживать в процессе найма на работу инвалидов до 35 лет, содействовать повышению конкурентоспособности молодых людей до 30 лет (в том числе с инвалидностью). Кроме того, власти намерены помогать искать работу подросткам от 14 до 18 лет — на свободное от учебы время, заниматься профориентацией школьников 6-11 классов и т. д.

Президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в феврале анонсировал запуск нового национального проекта «Молодежь России». По его словам, проект запустят для консолидации позитивного опыта в сфере молодежной политики. Минобрнауки сообщало, что его разработка и начало реализации намечены на 2024-2025 годы.

В прошлом году глава государства предложил разработать меры, направленные на содействие занятости и стимулирование к трудоустройству молодых людей в возрасте от 14 до 24 лет, обучающихся в школах, колледжах и вузах. Среди возможных вариантов были названы предоставление льгот работодателям и упрощение приема на работу несовершеннолетних.