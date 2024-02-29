Путин анонсировал запуск нацпроекта «Молодежь России»

В 2024 году в России запустят национальный проект «Молодежь России», заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию. По его словам, проект будет запущен для консолидации позитивного опыта в сфере молодежной политики

Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию РФ в кинотеатре «Киносфера IMAX» в ТЦ «Капитолий Ленинградский» в Москве (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

В России в 2024 году запустят национальный проект «Молодежь России». Об этом во время послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин. РБК ведет прямую трансляцию.

«Мечты, свершения наших предков, старших поколений стали достижимыми, и мы гордимся этими достижениями. А завтрашний день страны определяет устремление нынешнего молодого поколения, его становление, его успехи, жизненные ориентиры, которые пройдут любую проверку на прочность. Это важнейший залог и гарантия суверенитета России, продолжения нашей истории», — рассказал глава государства. По его словам, национальный проект запустят для консолидации позитивного опыта в сфере молодежной политики.

«Это должен быть проект о будущем и для будущего нашей страны», — заявил Путин.

Президент подчеркнул большую роль в воспитании молодежи ее наставников и предложил с 1 сентября 2024 года ввести федеральную выплату в размере 5 тыс. руб. в месяц для всех советников, директоров по воспитанию в школах и колледжах.

Путин добавил, что предлагается отдельное решение для школьных классных руководителей и кураторов групп в колледжах и техникумах, которые работают в тех населенных пунктах, которым нужно уделить особое внимание, где живет меньше 100 тыс. человек, с 1 марта им повысят федеральные выплаты до 10 тыс. руб.

О том, что надежные жизненные ориентиры и традиционные ценности у молодежи являются залогом будущего России, президент говорил 26 февраля.