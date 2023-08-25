Путин поручил разработать льготы за прием на работу молодежи

Президент поручил разработать меры стимулирования работодателей, чтобы они принимали на работу молодых людей от 14 до 24 лет

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Президент Владимир Путин дал поручение правительству и Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) о трудоустройстве школьников и студентов, следует из перечня поручений на сайте Кремля.

Речь идет о мерах, направленных на «содействие занятости и стимулирование к трудоустройству (в том числе для выполнения временных работ) граждан в возрасте от 14 до 24 лет», обучающихся в школах, колледжах и вузах. Среди предлагаемых вариантов — предоставление льгот работодателям и упрощение приема на работу несовершеннолетних. Дедлайн — 1 ноября.

Также до 15 октября правительство и АСИ должны предложить, как снять ограничения при трудоустройстве студентов колледжей и вузов «для выполнения работ по производству высокотехнологичной продукции».

В прошлом году работодателям за наем некоторых категорий граждан в возрасте до 30 лет (выпускников колледжей и вузов без опыта работы, молодых людей без среднего профессионального или высшего образования, инвалидов, детей-сирот и родителей несовершеннолетних детей) предоставляли субсидию в размере трех МРОТ, увеличенных на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Ее выплачивали в три этапа — после того как сотрудник проработает один, три и шесть месяцев.

В июне в России вступил в силу закон, упрощающий трудоустройство подростков от 14 лет. В частности, им теперь нужно только согласие родителей, а раньше требовалось и согласие органов опеки и попечительства (оно нужно в случае заключения трудового договора с детьми-сиротами). Подростки могут выполнять легкую работу и без ущерба для образовательного процесса.