branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 26 августа
EUR ЦБ: 102,26 (-0,21) Инвестиции, 17:06 Курс доллара на 26 августа
USD ЦБ: 94,71 (+0,31) Инвестиции, 17:06
«Краснодар» продлил безвыигрышную серию в матчах с «Факелом» Спорт, 22:15
Против аспиранта МГУ Мифтахова завели дело по террористической статье Политика, 22:13
Лучший молодой футболист России дебютировал за испанский клуб Спорт, 22:11
«Росбалт» исключили из списка иноагентов Политика, 22:06
Футболистки отказались выступать за Испанию из-за поцелуя главы федерации Спорт, 22:01
Суд нашел нарушения в расследовании дела хакерской группировки REvil Политика, 21:44
Попавший под обстрел в курской Елизаветовке мужчина скончался Политика, 21:38
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
В Латвии задержали четырех человек по подозрению в работе на ФСБ Политика, 21:29
Гонщик «Формулы-1» врезался в стену и пропустит Гран-при Нидерландов Спорт, 21:26
Минюст признал иноагентами журналиста Эггерта и политолога Рогова Политика, 21:15
Как расширять свой ИТ-бизнес за счет продаж в облаках РБК и Yandex Cloud, 21:15
Хореограф Тутберидзе опубликовал видео новой программы Загитовой Спорт, 20:54
Путин поручил разработать льготы за прием на работу молодежи Экономика, 20:51
Старовойт сообщил об обстреле трех населенных пунктов в Курской области Политика, 20:45
Экономика ,  
0 

Путин поручил разработать льготы за прием на работу молодежи

Владимир Путин поручил разработать льготы для работодателей за прием на работу молодежи
Президент поручил разработать меры стимулирования работодателей, чтобы они принимали на работу молодых людей от 14 до 24 лет
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Президент Владимир Путин дал поручение правительству и Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) о трудоустройстве школьников и студентов, следует из перечня поручений на сайте Кремля.

Речь идет о мерах, направленных на «содействие занятости и стимулирование к трудоустройству (в том числе для выполнения временных работ) граждан в возрасте от 14 до 24 лет», обучающихся в школах, колледжах и вузах. Среди предлагаемых вариантов — предоставление льгот работодателям и упрощение приема на работу несовершеннолетних. Дедлайн — 1 ноября.

Также до 15 октября правительство и АСИ должны предложить, как снять ограничения при трудоустройстве студентов колледжей и вузов «для выполнения работ по производству высокотехнологичной продукции».

В прошлом году работодателям за наем некоторых категорий граждан в возрасте до 30 лет (выпускников колледжей и вузов без опыта работы, молодых людей без среднего профессионального или высшего образования, инвалидов, детей-сирот и родителей несовершеннолетних детей) предоставляли субсидию в размере трех МРОТ, увеличенных на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Ее выплачивали в три этапа — после того как сотрудник проработает один, три и шесть месяцев.

В июне в России вступил в силу закон, упрощающий трудоустройство подростков от 14 лет. В частности, им теперь нужно только согласие родителей, а раньше требовалось и согласие органов опеки и попечительства (оно нужно в случае заключения трудового договора с детьми-сиротами). Подростки могут выполнять легкую работу и без ущерба для образовательного процесса.

Красиво отдыхать

Специальный проект

Встретить закат на пустынном песчаном пляже

Отдохнуть

Замедлиться на берегу бирюзовой Катуни

Отдохнуть

Провести беззаботные выходные вдали от города

Отдохнуть

Наблюдать за звездами на Лунной поляне

Отдохнуть

Реклама, ПАО "МТС"

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
трудоустройство молодежь Владимир Путин АСИ
Материалы по теме
Ракова рассказала о трудоустройстве 111 тыс. молодых москвичей
Общество
Молодежь в России стала потреблять меньше продуктов питания
Экономика
Власти поддержали льготы для работодателей участников военной операции
Политика