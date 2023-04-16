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На Бали проверили «русскую деревню» в Убуде

Сотрудники иммиграционного бюро и Минюста Бали проверили «русскую деревню» в Убуде
Нарушителей миграционного законодательства в огромном жилом комплексе не нашли. Директор PARQ заявил, что большинство гостей, проживающих в апартаментах, — кавказцы

Совместная группа иммиграционного отдела в Денпасаре и отделения Минюста на Бали провела внезапную проверку апартаментов PARQ Ubud, которые местные жители называют «русской деревней». Об этом сообщает Tribun-Bali.

«Мы проводим независимую иммиграционную проверку. Место, которое мы выбрали сегодня, — это PARQ в Убуде», — сказал глава иммиграционного отдела в Денпасаре Теди Риянди. Он добавил, что целью проверки стал именно комплекс PARQ из-за того, что это «одно из самых больших мест в Убуде, где проводится много мероприятий для иностранцев».

По его словам, половину из 90 апартаментов занимали граждане России. При этом нарушений миграционного законодательства обнаружено не было. Риянди подчеркнул, что проверки проводятся постоянно, вне зависимости от количества россиян, проживающих в Убуде.

Генеральный менеджер комплекса Дви Сурьяпермади отметил, что апартаменты открыты для всех, включая индонезийцев. При этом он добавил, что большинство гостей, проживающих в комплексе, — кавказцы из России.

Площадь PARQ в Убуде составляет 65 тыс. кв. м, в нем есть 80-метровый бассейн, восемь ресторанов, спа-салон, огромный фитнес-центр и пространства для проведения мероприятий.

В конце марта власти Индонезии приняли решение депортировать гражданина России за фотографию, сделанную в обнаженном виде на вулкане Агунг, который считается священным местом у местных жителей. Мужчина сфотографировался без нижнего белья и выложил фото в соцсети, после чего его раскритиковали индонезийцы. Он опубликовал видео с извинениями и раскаялся в невежестве.

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Иммиграционная служба Бали 21 марта объявила, что следит за приехавшими на остров иностранцами, в том числе за россиянами, в социальных сетях. 20 марта местные власти депортировали четырех иностранцев (их имена не названы), двое из которых — россияне. У них был вид на жительство, однако они нелегально давали уроки по вождению мотоцикла.

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Индонезия Бали россияне проверка
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