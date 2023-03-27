Среди иностранцев-нарушителей ПДД на Бали 40% оказались россиянами

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 82,29 (-0,1) Инвестиции, 16:40 Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 76,57 (+0,12) Инвестиции, 16:40
В Израиле после протестов отложили до мая рассмотрение судебной реформы Политика, 18:33
В Москве загорелся жилой дом в Шмитовском проезде Общество, 18:25
Академия бизнеса Аркадия Теплицкого запустила курс «Старт» Пресс-релиз, 18:23
The Times узнала о возможной смене стратегии США на Украине Политика, 18:20
Прокуратура назвала нарушения при строительстве БАМа и Транссиба Экономика, 18:14
Сборная Словакии не возьмет на чемпионат мира игроков из КХЛ Спорт, 18:12
В Москве остановили движение на центральном участке оранжевой ветки метро Общество, 18:05
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Протестующие в Израиле перекрыли главный въезд в Иерусалим Политика, 17:57
Иранская SAIPA привезет в Россию свои пикапы Авто, 17:57
Женщина за рулем автомобиля въехала в витрину магазина в Чертаново. Видео Общество, 17:55
Военная операция на Украине. Карта Политика, 17:49
В Азербайджане решили снять COVID-ограничения для туристов Общество, 17:45
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:44
Тепловозные гудки и перекрытые трассы: кадры с протестов в Израиле Политика, 17:39
Общество ,  
0 

Среди иностранцев-нарушителей ПДД на Бали 40% оказались россиянами

Полиция Бали: за неделю в Денпасаре 17 россиян оштрафовали за нарушение ПДД
Штрафы за нарушение ПДД получили за неделю 17 россиян, самым частым нарушением было вождение без шлема
Фото: Agunng Parameswara / Getty Images
Фото: Agunng Parameswara / Getty Images

За неделю с 19 по 25 марта в Денпасаре, административной столице Бали, 17 россиян получили штрафы за нарушение правил дорожного движения, сообщает Detik со ссылкой на данные полиции.

Всего за этот период нарушения ПДД допустили 365 человек, из них 43 — иностранцы. Граждан России среди них было почти 40%. Остальные нарушители — граждане еще 21 государства.

Самым частым нарушением было вождение без шлема, также фиксировали отсутствие номера на транспортных средствах.

«Мы будем жестко расправляться с нарушителями правил дорожного движения. Это делается для общего блага и безопасности во время вождения, а также для минимизации дорожно-транспортных происшествий», — заявила полиция.

В середине марта губернатор острова Вайан Костер объявил о запрете иностранным туристам арендовать транспортные средства на Бали, кроме как через турагентства. Он пояснил, что иностранцы «бесчинствуют и нарушают» правила, многие из путешественников управляют арендованными мотоциклами без водительских прав.

Иммиграционная служба Бали также объявила, что проводит работу по надзору за иностранцами, в том числе за россиянами, через социальные сети. 20 марта местные власти депортировали четырех иностранцев (их имена не названы), двое из которых — россияне. У последних был вид на жительство, но они оказывали услуги по обучению вождению мотоциклом, не имея разрешения. Еще двух человек выслали за то, что они превысили сроки разрешенного пребывания в стране.

 

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Юлия Волкова Юлия Волкова
Бали Правила дорожного движения штрафы россияне Индонезия
Материалы по теме
На Бали сообщили, что отслеживают в соцсетях визовые нарушения россиян
Политика
Власти Бали запретили туристам арендовать мотоциклы
Политика
Посол оценил идею властей Бали отменить выдачу виз россиянам по прибытии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter