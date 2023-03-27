Среди иностранцев-нарушителей ПДД на Бали 40% оказались россиянами

Штрафы за нарушение ПДД получили за неделю 17 россиян, самым частым нарушением было вождение без шлема

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За неделю с 19 по 25 марта в Денпасаре, административной столице Бали, 17 россиян получили штрафы за нарушение правил дорожного движения, сообщает Detik со ссылкой на данные полиции.

Всего за этот период нарушения ПДД допустили 365 человек, из них 43 — иностранцы. Граждан России среди них было почти 40%. Остальные нарушители — граждане еще 21 государства.

Самым частым нарушением было вождение без шлема, также фиксировали отсутствие номера на транспортных средствах.

«Мы будем жестко расправляться с нарушителями правил дорожного движения. Это делается для общего блага и безопасности во время вождения, а также для минимизации дорожно-транспортных происшествий», — заявила полиция.

В середине марта губернатор острова Вайан Костер объявил о запрете иностранным туристам арендовать транспортные средства на Бали, кроме как через турагентства. Он пояснил, что иностранцы «бесчинствуют и нарушают» правила, многие из путешественников управляют арендованными мотоциклами без водительских прав.



Иммиграционная служба Бали также объявила, что проводит работу по надзору за иностранцами, в том числе за россиянами, через социальные сети. 20 марта местные власти депортировали четырех иностранцев (их имена не названы), двое из которых — россияне. У последних был вид на жительство, но они оказывали услуги по обучению вождению мотоциклом, не имея разрешения. Еще двух человек выслали за то, что они превысили сроки разрешенного пребывания в стране.



