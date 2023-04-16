Полиция Москвы возбудила дело после видео с сожжением Корана

Полиция Москвы возбудила уголовное дело после сожжения Корана у Белого озера на востоке столицы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по городу.

«Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, установление и задержание подозреваемого», — сказали там.

Видео, на котором запечатлено сожжение священной книги мусульман, было опубликовано в TikTok на этой неделе, оно было подписано «Москва для русских». Затем ролик распространился в Telegram. Канал Astra накануне сообщил, что полиция начала проверку по ч. 1 ст. 148 УК (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя видео,

написал в телеграм-канале, что «волна надругательства» над Кораном «дошла до России. Он назвал ролик провокацией, «которая не нужна ни мусульманам, ни православным». Первоначальная проверка показала, что прежде чем его распространили в мессенджерах, «видео было отправлено на Украину», утверждает он.

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