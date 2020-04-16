Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 74,71 (+1) Quote, 12:53
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 81,28 (+0,61) Quote, 12:53
Таксистов в Подмосковье начали штрафовать за пассажиров без пропуска Общество, 20:24 Овечкин сыграет в хоккейный симулятор с лучшим бомбардиром в истории НХЛ Спорт, 20:19 Глава МИД Британии заявил о продлении карантина на три недели Общество, 20:17 Не торгуй против биткоина: покупать ли актив сейчас Крипто, 20:05 Обратно и туда. Как в 2020 г. менялась цена криптовалют Крипто, 19:59 Прокуроры потребовали заблокировать фейки об отмене наличных из-за вируса Общество, 19:57 Путин наградил орденами звезду «Сватов» и экс-кандидата в члены Политбюро Общество, 19:53 Правительство рассмотрит идею изменить уплату самого собираемого налога Экономика, 19:39 Агаларов заявил об опасности «тюрем» для мигрантов и остановки строек Общество, 19:38 Глава РАН назвал невозможной ее борьбу с COVID-19 из-за реформы 2013 года Общество, 19:34 Машины-ликвидаторы. Техника, которая боролась в Чернобыле Авто, 19:21 РБК Pro: сотрудники российских компаний — о том, что мешает на удаленке Pro, 19:21 Международная федерация отменила чемпионат мира по фигурному катанию Спорт, 19:14 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:10
Пандемия коронавируса ,  
0 

Прокуроры потребовали заблокировать фейки об отмене наличных из-за вируса

Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к фейковым публикациям о ситуации с пандемией. В одном из них женщина назвала вакцину от COVID-19 смертельно опасной, а саму эпидемию — «прикрытием глобального экономического кризиса»
Кадр из ​видеозаписи «Обзор событий на 31 марта 2020 года. Злата Александровна Носова» (Фото: Злата Носова / youtube.com)

Гепрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к видеозаписям и статьям, в которых содержится ложная информация о коронавирусе или о ситуации из-за пандемии. Об этом говорится на сайте ведомства.

Речь идет о видеозаписи «Обзор событий на 31 марта 2020 года. Злата Александровна Носова», найденной в соцсети «ВКонтакте». На ней женщина заявила, что «коронавирусная инфекция не опасна» и является лишь «прикрытием масштабного глобального экономического кризиса». Также автор, отмечено в материалах прокуратуры, сообщила о сокращении зарплат бюджетникам в апреле—мае вдвое и заявила, что вакцина от коронавируса приведет к смерти взрослых и детей. Это же видео было размещено еще на шести интернет-ресурсах.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 апреля
Общество

В другом ролике, опубликованном на пяти сайтах, женщина сообщила, что вскоре в России отменят наличные и «банки перестанут их выдавать», заявили в прокуратуре. Женщина посоветовала «переводить денежные средства в другие материальные ценности, прежде всего в товары жизнеобеспечения, поскольку остальные утратят ценность».

Генпрокуратура нашла фейки про коронавирус в пяти регионах России
Общество

На двух других сайтах были обнаружены статьи, в которых сообщалось, что «новая коронавирусная инфекция не страшнее холеры, тифа или чумы, не опаснее обычного ОРВИ». В них со ссылкой на независимых экспертов говорилось, что никакого распространения инфекции, а «тем более пандемии» сейчас нет, а сама «эпидемия была создана искусственно для обогащения на производстве вакцин».

Также Генпрокуратура обнаружила в Сети статью, в которой утверждалось, что полицейские, патрулирующие улицы Красноярска, выдают ранее использованные маски. В краевом главке МВД данную информацию опровергли, а в прокуратуре отметили, что ложные сведения могли привести к массовым нарушениям порядка.

Ранее Генпрокуратура уже обращалась в Роскомнадзор с требованием заблокировать онлайн-ресурсы с фейками. В частности, ведомство сообщило о группе во «ВКонтакте», участников которой призывали игнорировать самоизоляцию и выходить на демонстрации против нее. Также Генпрокуратура нашла сайты, которые распространяли ложную информацию о продаже пропусков для передвижения по Московскому региону.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Виктория Полякова
Теги: Генпрокуратура, фейк, коронавирус, наличные
Материалы по теме
СК возбудил три уголовных дела из-за фейков о COVID-19
Общество
В Петербурге возбудили дело за публикацию фейка о коронавирусе в соцсети
Общество
Дело автора фейкового видео о COVID-19 в Приморье передали следователям
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter