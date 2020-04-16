Прокуроры потребовали заблокировать фейки об отмене наличных из-за вируса

Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к фейковым публикациям о ситуации с пандемией. В одном из них женщина назвала вакцину от COVID-19 смертельно опасной, а саму эпидемию — «прикрытием глобального экономического кризиса»

Кадр из ​видеозаписи «Обзор событий на 31 марта 2020 года. Злата Александровна Носова» (Фото: Злата Носова / youtube.com)

Гепрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к видеозаписям и статьям, в которых содержится ложная информация о коронавирусе или о ситуации из-за пандемии. Об этом говорится на сайте ведомства.

Речь идет о видеозаписи «Обзор событий на 31 марта 2020 года. Злата Александровна Носова», найденной в соцсети «ВКонтакте». На ней женщина заявила, что «коронавирусная инфекция не опасна» и является лишь «прикрытием масштабного глобального экономического кризиса». Также автор, отмечено в материалах прокуратуры, сообщила о сокращении зарплат бюджетникам в апреле—мае вдвое и заявила, что вакцина от коронавируса приведет к смерти взрослых и детей. Это же видео было размещено еще на шести интернет-ресурсах.

В другом ролике, опубликованном на пяти сайтах, женщина сообщила, что вскоре в России отменят наличные и «банки перестанут их выдавать», заявили в прокуратуре. Женщина посоветовала «переводить денежные средства в другие материальные ценности, прежде всего в товары жизнеобеспечения, поскольку остальные утратят ценность».