Генпрокуратура потребовала заблокировать группу против самоизоляции

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Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к группе «Нет самоизоляции» в соцсети «ВКонтакте», где публиковалась недостоверная информация по коронавирусу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным Генпрокуратуры, в этом сообществе разместили сведения о том, что нужно игнорировать самоизоляцию. Помимо этого в группе освещаются акции с призывами выходить на улицу, чтобы продемонстрировать несогласие с мерами по изоляции населения.

Страница группы уже недоступна во «ВКонтакте». В сообществе было 33 участника. В группе также разместили новость о том, что четыре заразившихся коронавирусом прибыли в Кировскую область из Москвы. Один из пользователей — Дмитрий Ложкин — оставил комментарий, в котором предложил «сжигать» заболевших вместо их госпитализации.

В его словах нашли признаки публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 290 УК). Прокуратура Кировской области передала постановление в региональное управление ФСБ, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела.