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Генпрокуратура потребовала заблокировать группу против самоизоляции

Фото: Олег Яковлев / РБК

Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к группе «Нет самоизоляции» в соцсети «ВКонтакте», где публиковалась недостоверная информация по коронавирусу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным Генпрокуратуры, в этом сообществе разместили сведения о том, что нужно игнорировать самоизоляцию. Помимо этого в группе освещаются акции с призывами выходить на улицу, чтобы продемонстрировать несогласие с мерами по изоляции населения.

Страница группы уже недоступна во «ВКонтакте». В сообществе было 33 участника. В группе также разместили новость о том, что четыре заразившихся коронавирусом прибыли в Кировскую область из Москвы. Один из пользователей — Дмитрий Ложкин — оставил комментарий, в котором предложил «сжигать» заболевших вместо их госпитализации.

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В его словах нашли признаки публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 290 УК). Прокуратура Кировской области передала постановление в региональное управление ФСБ, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в апреле Генпрокуратура обнаружила фейки о ситуации с коронавирусом в пяти регионах России и потребовала от Роскомнадзора удалить недостоверную информацию. Данные распространяли в соцсетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram, а также на YouTube. В частности, это была информация о том, что в Чувашии запретят передвижения по региону, а также закроют въезд и выезд в Чебоксарах. Помимо этого появился ролик, в котором говорилось о том, что в Москву направляются военные, а в другие российские города стягиваются сотрудники Росгвардии.

В начале месяца президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы в размере 300–700 тыс. руб. за распространение фейков о коронавирусе, если они угрожают жизни и здоровью людей. В случае нарушения СМИ и юридические лица должны будут заплатить от 1,5 млн до 3 млн руб. Если ложные данные приведут к беспорядкам и смерти, то штраф вырастет до 5 млн руб.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Генпрокуратура, коронавирус
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