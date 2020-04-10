Прокуратура потребовала закрыть сайты с данными о продаже пропусков

Сайты распространяли ложную информацию о продаже пропусков для передвижения по Москве и Подмосковью, а автор одного из видео на YouTube сообщил о попытке госпереворота «под прикрытием психоза коронавируса», сообщила Гепрокуратура

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Генпрокуратура обнаружила сайты, распространяющие ложную информацию о пропусках для передвижения во время режима самоизоляции, и потребовала у Роскомнадзора заблокировать их, говорится в сообщении ведомства.

Речь идет о двух сайтах с информацией об изготовлении пропусков и справок на время карантина для перемещения по Москве и области.

На одном из них сообщалось, что «пропуск изготавливается лично под гражданина, он официален и безлимитен». «Граждане могут с ним свободно перемещаться, не беспокоясь о задержании или принудительном возвращении по месту жительства. Возможно, режим самоизоляции затянется на 6–12 месяцев», — говорилось на сайте (цитаты по сообщению Генпрокуратуры).

Второй ресурс сообщал об «изготовлении пропуска для перемещения по городу», а также справки с места работы и удостоверения врача за несколько тысяч рублей.

Кроме того, говорится в сообщении прокуратуры, на YouTube был размещен видеоролик, в котором мужчина заявлял о госперевороте в России «под прикрытием психоза коронавируса». Как сообщает Генпрокуратура, в этом видео говорилось, что COVID-2019 не опаснее других вирусов, а проблема эпидемии максимально преувеличена и «нацелена на то, чтобы посеять панику, ввести электронный «концлагерь» посредством присвоения гражданам QR-кодов и в дальнейшем осуществить государственный переворот». Это видео было также размещено в соцсети «ВКонтакте».