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Прокуратура потребовала закрыть сайты с данными о продаже пропусков

Сайты распространяли ложную информацию о продаже пропусков для передвижения по Москве и Подмосковью, а автор одного из видео на YouTube сообщил о попытке госпереворота «под прикрытием психоза коронавируса», сообщила Гепрокуратура
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Генпрокуратура обнаружила сайты, распространяющие ложную информацию о пропусках для передвижения во время режима самоизоляции, и потребовала у Роскомнадзора заблокировать их, говорится в сообщении ведомства.

Речь идет о двух сайтах с информацией об изготовлении пропусков и справок на время карантина для перемещения по Москве и области.

На одном из них сообщалось, что «пропуск изготавливается лично под гражданина, он официален и безлимитен». «Граждане могут с ним свободно перемещаться, не беспокоясь о задержании или принудительном возвращении по месту жительства. Возможно, режим самоизоляции затянется на 6–12 месяцев», — говорилось на сайте (цитаты по сообщению Генпрокуратуры).

Второй ресурс сообщал об «изготовлении пропуска для перемещения по городу», а также справки с места работы и удостоверения врача за несколько тысяч рублей.

Кроме того, говорится в сообщении прокуратуры, на YouTube был размещен видеоролик, в котором мужчина заявлял о госперевороте в России «под прикрытием психоза коронавируса». Как сообщает Генпрокуратура, в этом видео говорилось, что COVID-2019 не опаснее других вирусов, а проблема эпидемии максимально преувеличена и «нацелена на то, чтобы посеять панику, ввести электронный «концлагерь» посредством присвоения гражданам QR-кодов и в дальнейшем осуществить государственный переворот». Это видео было также размещено в соцсети «ВКонтакте».

«Указанные публикации содержат заведомо ложную информацию, противоречащую официальным сведениям», — говорится в сообщении Генпрокуратуры. Она потребовала от Роскомнадзора заблокировать эти ресурсы.

СК возбудил три уголовных дела из-за фейков о COVID-19
Общество

Накануне, 9 апреля, Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к группе «Нет самоизоляции» во «ВКонтакте», в которой также публиковалась ложная информация по коронавирусу, в частности сведения о необходимости игнорировать самоизоляцию. В сообществе, которое уже недоступно в соцсети, состояли 33 участника. В нем также была опубликована новость о том, что четыре заразившихся коронавирусом приехали в Кировскую область из Москвы, а один из пользователей в своем комментарии предложил «сжигать» заболевших вместо их госпитализации.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, фейковые новости, Генпрокуратура
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