Пандемия коронавируса , 16 апр, 15:49
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Первое заражение коронавирусом выявили в Звездном городке
В Звездном городке, где расположен Центр подготовки космонавтов, выявили первый случай заражения коронавирусом. Всего в Московской области инфекцию обнаружили уже в 60 муниципальных образований
Среди муниципалитетов Московской области, где за последние сутки выявлены первые случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2, оказалось закрытое административно-территориальное образование Звездный городок, сообщает региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В Звездном городке расположен российский Центр подготовки космонавтов.
В Подмосковье за сутки выявили 467 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество муниципальных образований, куда распространилась инфекция, достигло 60.
Всего на 16 апреля в Московской области зафиксировано 3054 случая заболевания коронавирусной инфекцией, скончались 33 человека
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