Первое заражение коронавирусом выявили в Звездном городке

В Звездном городке, где расположен Центр подготовки космонавтов, выявили первый случай заражения коронавирусом. Всего в Московской области инфекцию обнаружили уже в 60 муниципальных образований

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Среди муниципалитетов Московской области, где за последние сутки выявлены первые случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2, оказалось закрытое административно-территориальное образование Звездный городок, сообщает региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В Звездном городке расположен российский Центр подготовки космонавтов.

В Подмосковье за сутки выявили 467 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество муниципальных образований, куда распространилась инфекция, достигло 60.

Всего на 16 апреля в Московской области зафиксировано 3054 случая заболевания коронавирусной инфекцией, скончались 33 человека

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