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Чулпан Хаматова сообщила об оскорблениях из-за сериала о раскулачивании

Сериал о раскулачивании и репрессиях в Советском Союзе в 1930-е годы вызвал критику в социальных сетях. Сыгравшая в нем главную роль народная артистка России Чулпан Хаматова сообщила, что ей начали массово поступать оскорбления
Кадр из сериала ​«Зулейха открывает глаза» (Фото: Кинокомпания «Русское» )

Из-за роли в сериале «Зулейха открывает глаза» о судьбе татарской женщины в период раскулачивания в СССР Чулпан Хаматовой начали массово поступать оскорбления. Об этом актриса рассказала в эфире телеканала «Дождь».

Хаматова отметила, что описание событий в сериале отличается от парадигмы, которую зачастую придерживались при обучении в школе. «Я сейчас за этот сериал получаю такое количество проклятий и такое количество оскорблений [и обвинений] в том, что я не люблю свою родину, в том, что я оскверняю память о своей родине. Имеется в виду не только Татарстан, но и история современной России», — сказала она.

Сериал «Зулейха открывает глаза» был снят по одноименной книге писательницы Гузель Яхиной. Его события начинаются в 1930 году в деревне в Татарстане. У крестьянки Зулейхи в ходе раскулачивания убивают мужа, после чего отправляют в ссылку в Сибирь. С 13 апреля его начал показывать канал «Россия 1».

«Больше никому из членов съемочной группы оскорблений не поступало. Чулпан — известная личность, исполнительница главной роли, а еще и татарка, и весь негатив льется на нее. На самом деле, все это было ожидаемо. Мы прекрасно понимали, что возмутятся и коммунисты, и фундаменталисты в Татарстане, и еще масса людей, отрицающих сам факт раскулачивания. Для меня оказалось большой новостью, что среди московской интеллигенции много тех, кто спокойно относится к раскулачиванию, считает, что все правильно делали», — рассказала РБК продюсер сериала «Зулейха открывает глаза», генеральный продюсер кинокомпании «Русское» Ирина Смирнова.

Она отметила, что мнения о сериале расходились в зависимости от того, что люди учили в школах и что они знают об истории своей семьи, но авторы проекта уверены, что снимали историческую правду. «Я слышала, что у жителей Татарстана много претензий относительно того, как мы посмели снять сцену секса в мечети. Мы ее сняли, чтобы показать деградацию морали большевистского строя, что советская власть уничижительным образом относилась и к мусульманской, и к православной вере. А не для того, чтобы добавить пикантности сериалу или — упаси бог — оскорбить чувства верующих», — добавила она.

Режиссер сериала Егор Анашкин выразил сожаление из-за произошедшего.
«Мне очень жаль, что в людях столько негатива и нелюбви, что они позволяют себе так высказываться. Мне очень обидно за Чулпан. Я считаю, что это героический человек и гениальная актриса. Я надеюсь, что эти люди или не читали книгу, или высказываются по поводу фрагмента, не видя целого. Я считаю, что Чулпан делает огромное и важное дело — продвигает татарскую культуру», — сказал он.

РБК направил запрос в пресс-службу фонда Чулпан Хаматовой «Подари жизнь».

В январе 2018 года в России запретили показ в кинотеатрах черной комедии «Смерть Сталина», в котором в сатирической манере рассказывается о гонке за власть, которая началась после смерти Сталина. Премьера в России была назначена на 25 января, но Минкультуры 23 января отозвало прокатное удостоверение «Смерти Сталина» из-за того, что в нем показаны материалы, которые «запрещены законодательством». Фильм был раскритикован коммунистами, его осудили некоторые депутаты Госдумы.

Авторы: Любовь Порываева, Георгий Тадтаев
Теги: фильм, Чулпан Хаматова
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