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Горбачев предложил мировым лидерам снизить военные расходы

По мнению первого президента СССР, приоритетом в мире должна стать безопасность человека, а не военные цели. Он призвал страны перестать «тратить деньги, разжигая гонку вооружений»
Михаил Горбачев (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Первый президент СССР Михаил Горбачев в своей статье для журнала Time обратился к мировым лидерам с призывом сократить военные расходы стран на 10–15% на фоне пандемии коронавируса.

По мнению Горбачева, как только ситуация с вирусом стабилизируется, главам государств нужно созвать чрезвычайную сессию Генассамблеи ООН и «пересмотреть глобальную повестку дня», в том числе и вопрос о сокращении военных бюджетов. «Это минимум того, что необходимо сделать сегодня как первый шаг к новому сознанию, новой цивилизации», — считает он.

Следует пересмотреть концепцию глобальной безопасности, заявил Горбачев. «Все, что мы слышали за последние несколько лет, — это разговоры об оружии, ракетах и авиаударах», — указал он.

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Главной целью, считает Горбачев, должна стать безопасность человека: обеспечение продовольствием, водой, забота об окружающей среде и здоровье людей. Странам нужно выработать совместную стратегию и создавать резервы, но эти усилия окажутся напрасными, если правительства «продолжат тратить деньги, разжигая гонку вооружений», заявил он.

Пандемия коронавируса стала общей угрозой, с которой ни одна из стран не сможет справиться самостоятельно, и решения по борьбе с инфекцией должны приниматься мировым сообществом, убежден первый президент СССР.

В марте в обращении к мировым лидерам, опубликованном в «Новой газете», Горбачев призвал страны совместно противостоять распространению коронавирусной инфекции и не допустить развязывания войн. Он выразил надежду, что «ответственность возьмет верх над авантюризмом, разум — над хаосом».

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 2,064 млн человек. В России инфекцию подтвердили у 24,4 тыс.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Михаил Горбачев
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