Пандемия коронавируса , 16 апр, 08:07
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 апреля
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2 млн человек. В Германии частично снимают ограничения, Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ — главное в обзоре РБК
Коронавирус
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло до 24 490, за сутки оно увеличилось на 3388 человек. Всего в стране от коронавируса умерли 198 человек, в том числе 28 — за последние сутки, что стало наибольшим числом с начала эпидемии.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- С 15 апреля в Москве и Подмосковье запрещено передвижение на личном и общественном транспорте без цифрового пропуска. В столице его можно оформить на портале мэрии, в области — с помощью специального приложения. Пропуска будут проверять в том числе на въезде в Москву и в муниципалитеты Подмосковья. В столице за период с 11 апреля составили более 9 тыс. протоколов на нарушителей режима обязательной самоизоляции.
- Из-за пандемии коронавируса Кремль решил не проводить парад 9 мая, рассказали РБК источники. Точную новую дату торжеств власти пока не выбрали.
- В Москве вечером 15 апреля умерли еще семь пациентов с коронавирусом. Самому молодому из них было 36 лет: несмотря на то что он не входил в группу риска, вирус тяжело поразил его легкие.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- Единственным регионом России, где не зарегистрированы случаи инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, является Республика Алтай. Региональные власти объяснили это тем, что в регионе вовремя были приняты необходимые меры и введены ограничительные мероприятия.
Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- Отрасли российской экономики, сильнее всего пострадавшие от ситуации с коронавирусом, могут потерять 17,9 трлн руб., а 15,5 млн человек могут потерять работу. К этому выводу пришли аналитики Национального рейтингового агентства.
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Ситуация в мире
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 15 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 1,914 млн человек, 123 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразилось уже свыше 2,064 млн человек, 137 тыс. скончались.
Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: JHU
Данные по миру i
- Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США (639 тыс.). Испания находится на втором месте (180,6 тыс.), Италия — на третьем (165,1 тыс.), Германия — на четвертом (134,7 тыс.), Франция — на пятом (134,5 тыс.). США вышли также на первое место по числу жертв, которое выросло до почти 31 тыс.
- Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о частичном снятии карантинных мер со следующей недели. Она объяснила это успехами страны в борьбе с эпидемией. Ограничения по социальной дистанции, работе гипермаркетов, гостиниц, фитнес-клубов и некоторых других учреждений пока остаются в силе. Еврокомиссия также начала подготовку к ослаблению карантинного режима.
Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i
- На единственном французском авианосце «Шарль де Голль» и сопровождающем его фрегате «Шевалье Поль» выявили почти 700 случаев заражения коронавирусом. Корабли стоят на военно-морской базе в Тулоне, часть моряков госпитализировали.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна готова оказать России помощь в борьбе с коронавирусом и поставить в Москву аппараты искусственной вентиляции легких. Это произошло по прошествии немногим более двух недель с момента поставки российского медоборудования в Нью-Йорк. Справиться с инфекцией у властей страны пока не получается.
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