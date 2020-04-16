Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 73,71 (+0,4) Quote, 15 апр, 12:51
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 80,67 (+0,55) Quote, 15 апр, 12:51
За сутки в больницу в Коммунарке поступили 52 новых пациента Общество, 08:23 Евгений Чаркин — РБК: «Цифровизация — это конкурентное преимущество» Индустрия 4.0, 08:08 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 апреля Общество, 08:07 РБК Pro: как зарождается новый кризис на рынке недвижимости Pro, 08:04 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:02 В Новосибирске умер второй пациент с COVID-19 Общество, 07:57 Главврач больницы в Коммунарке подвел итоги 45 дней работы Общество, 07:44 «Люди как лошади, они чуют страх»: что открыл для себя создатель Slack Pro, 07:35 В Новосибирской области выявили 11 новых зараженных коронавирусом Общество, 07:33 Бизнес пожаловался на невозможность господдержки из-за записи в ЕГРЮЛ Pro, 07:00 Компании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам Экономика, 07:00 Российские военные медики начали лечить больных с коронавирусом в Бергамо Общество, 06:57 Fox News сообщил о заражении «нулевого пациента» в лаборатории Уханя Общество, 06:09 В Китае за сутки выявили 46 новых зараженных коронавирусом Общество, 06:07
Пандемия коронавируса ,  
0 

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 апреля

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2 млн человек. В Германии частично снимают ограничения, Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ — главное в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло до 24 490, за сутки оно увеличилось на 3388 человек. Всего в стране от коронавируса умерли 198 человек, в том числе 28 — за последние сутки, что стало наибольшим числом с начала эпидемии.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
0 случаев
0
<20
0
<40
0
<100
0
от 100
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • С 15 апреля в Москве и Подмосковье запрещено передвижение на личном и общественном транспорте без цифрового пропуска. В столице его можно оформить на портале мэрии, в области — с помощью специального приложения. Пропуска будут проверять в том числе на въезде в Москву и в муниципалитеты Подмосковья. В столице за период с 11 апреля составили более 9 тыс. протоколов на нарушителей режима обязательной самоизоляции.
  • Из-за пандемии коронавируса Кремль решил не проводить парад 9 мая, рассказали РБК источники. Точную новую дату торжеств власти пока не выбрали.
  • В Москве вечером 15 апреля умерли еще семь пациентов с коронавирусом. Самому молодому из них было 36 лет: несмотря на то что он не входил в группу риска, вирус тяжело поразил его легкие.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Единственным регионом России, где не зарегистрированы случаи инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, является Республика Алтай. Региональные власти объяснили это тем, что в регионе вовремя были приняты необходимые меры и введены ограничительные мероприятия.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Отрасли российской экономики, сильнее всего пострадавшие от ситуации с коронавирусом, могут потерять 17,9 трлн руб., а 15,5 млн человек могут потерять работу. К этому выводу пришли аналитики Национального рейтингового агентства.

О чем вы хотите читать?
Расскажите, какие темы актуальны для вас сейчас

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 15 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 1,914 млн человек, 123 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразилось уже свыше 2,064 млн человек, 137 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
0 случаев
0
<100
0
<1000
0
<100 000
0
от 100 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США (639 тыс.). Испания находится на втором месте (180,6 тыс.), Италия — на третьем (165,1 тыс.), Германия — на четвертом (134,7 тыс.), Франция — на пятом (134,5 тыс.). США вышли также на первое место по числу жертв, которое выросло до почти 31 тыс.
  • Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о частичном снятии карантинных мер со следующей недели. Она объяснила это успехами страны в борьбе с эпидемией. Ограничения по социальной дистанции, работе гипермаркетов, гостиниц, фитнес-клубов и некоторых других учреждений пока остаются в силе. Еврокомиссия также начала подготовку к ослаблению карантинного режима.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

  • На единственном французском авианосце «Шарль де Голль» и сопровождающем его фрегате «Шевалье Поль» выявили почти 700 случаев заражения коронавирусом. Корабли стоят на военно-морской базе в Тулоне, часть моряков госпитализировали.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна готова оказать России помощь в борьбе с коронавирусом и поставить в Москву аппараты искусственной вентиляции легких. Это произошло по прошествии немногим более двух недель с момента поставки российского медоборудования в Нью-Йорк. Справиться с инфекцией у властей страны пока не получается.

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter