Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 апреля

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2 млн человек. В Германии частично снимают ограничения, Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ — главное в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло до 24 490, за сутки оно увеличилось на 3388 человек. Всего в стране от коронавируса умерли 198 человек, в том числе 28 — за последние сутки, что стало наибольшим числом с начала эпидемии.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения 0 случаев 0 <20 0 <40 0 <100 0 от 100 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

С 15 апреля в Москве и Подмосковье запрещено передвижение на личном и общественном транспорте без цифрового пропуска. В столице его можно оформить на портале мэрии, в области — с помощью специального приложения. Пропуска будут проверять в том числе на въезде в Москву и в муниципалитеты Подмосковья. В столице за период с 11 апреля составили более 9 тыс. протоколов на нарушителей режима обязательной самоизоляции.

Из-за пандемии коронавируса Кремль решил не проводить парад 9 мая, рассказали РБК источники. Точную новую дату торжеств власти пока не выбрали.

В Москве вечером 15 апреля умерли еще семь пациентов с коронавирусом. Самому молодому из них было 36 лет: несмотря на то что он не входил в группу риска, вирус тяжело поразил его легкие.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Единственным регионом России, где не зарегистрированы случаи инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, является Республика Алтай. Региональные власти объяснили это тем, что в регионе вовремя были приняты необходимые меры и введены ограничительные мероприятия.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Отрасли российской экономики, сильнее всего пострадавшие от ситуации с коронавирусом, могут потерять 17,9 трлн руб., а 15,5 млн человек могут потерять работу. К этому выводу пришли аналитики Национального рейтингового агентства.

О чем вы хотите читать? Расскажите, какие темы актуальны для вас сейчас Рассказать

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 15 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 1,914 млн человек, 123 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразилось уже свыше 2,064 млн человек, 137 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения 0 случаев 0 <100 0 <1000 0 <100 000 0 от 100 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США (639 тыс.). Испания находится на втором месте (180,6 тыс.), Италия — на третьем (165,1 тыс.), Германия — на четвертом (134,7 тыс.), Франция — на пятом (134,5 тыс.). США вышли также на первое место по числу жертв, которое выросло до почти 31 тыс .

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о частичном снятии карантинных мер со следующей недели. Она объяснила это успехами страны в борьбе с эпидемией. Ограничения по социальной дистанции, работе гипермаркетов, гостиниц, фитнес-клубов и некоторых других учреждений пока остаются в силе. Еврокомиссия также начала подготовку к ослаблению карантинного режима.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

На единственном французском авианосце «Шарль де Голль» и сопровождающем его фрегате «Шевалье Поль» выявили почти 700 случаев заражения коронавирусом. Корабли стоят на военно-морской базе в Тулоне, часть моряков госпитализировали.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна готова оказать России помощь в борьбе с коронавирусом и поставить в Москву аппараты искусственной вентиляции легких. Это произошло по прошествии немногим более двух недель с момента поставки российского медоборудования в Нью-Йорк. Справиться с инфекцией у властей страны пока не получается.

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.