В США число умерших пациентов с коронавирусом превысило 30 тыс.

Только в Нью-Йорке умерли свыше 10 тыс. горожан. Количество зараженных в стране превысило 637 тыс. человек, больше 52 тыс. выздоровели

Фото: Lucas Jackson / Reuters

На территории США в общей сумме умерли свыше 30 тыс., свидетельствуют актуальные данные университета Джона Хопкинса.

По состоянию на 05:30 мск, в США зарегистрировали 30 826 смертей. Всего в стране выявили 637 716 случаев заражения, 52,6 тыс. человек выздоровели. К 15 апреля за сутки там зафиксировали рекордное (2228) количество смертей, а общее количество погибших превысило 25 тыс. По состоянию на 01:00 мск, согласно данным университета Хопкинса, в США умерли 27,9 тыс. человек с коронавирусом.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в городе Нью-Йорке, там погибли 10,8 тыс. человек. Одноименный штат также лидирует среди прочих по количеству зараженных — там выявили 214,6 тыс. случаев COVID-19.