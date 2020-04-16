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Пандемия коронавируса ,  
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В США число умерших пациентов с коронавирусом превысило 30 тыс.

Только в Нью-Йорке умерли свыше 10 тыс. горожан. Количество зараженных в стране превысило 637 тыс. человек, больше 52 тыс. выздоровели
Фото: Lucas Jackson / Reuters

На территории США в общей сумме умерли свыше 30 тыс., свидетельствуют актуальные данные университета Джона Хопкинса.

По состоянию на 05:30 мск, в США зарегистрировали 30 826 смертей. Всего в стране выявили 637 716 случаев заражения, 52,6 тыс. человек выздоровели. К 15 апреля за сутки там зафиксировали рекордное (2228) количество смертей, а общее количество погибших превысило 25 тыс. По состоянию на 01:00 мск, согласно данным университета Хопкинса, в США умерли 27,9 тыс. человек с коронавирусом.

Трамп сообщил о прохождении США пика по коронавирусу
Общество

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в городе Нью-Йорке, там погибли 10,8 тыс. человек. Одноименный штат также лидирует среди прочих по количеству зараженных — там выявили 214,6 тыс. случаев COVID-19.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что страна прошла пик по числу новых случаев коронавируса. По его словам, 16 апреля власти США объявят о мерах, ослабляющих ограничения из-за пандемии. Он допустил, что некоторые штаты могут открыться уже к 1 мая.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: США, коронавирус
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