В США число умерших пациентов с коронавирусом превысило 30 тыс.
На территории США в общей сумме умерли свыше 30 тыс., свидетельствуют актуальные данные университета Джона Хопкинса.
По состоянию на 05:30 мск, в США зарегистрировали 30 826 смертей. Всего в стране выявили 637 716 случаев заражения, 52,6 тыс. человек выздоровели. К 15 апреля за сутки там зафиксировали рекордное (2228) количество смертей, а общее количество погибших превысило 25 тыс. По состоянию на 01:00 мск, согласно данным университета Хопкинса, в США умерли 27,9 тыс. человек с коронавирусом.
Наиболее тяжелая ситуация сложилась в городе Нью-Йорке, там погибли 10,8 тыс. человек. Одноименный штат также лидирует среди прочих по количеству зараженных — там выявили 214,6 тыс. случаев COVID-19.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом