Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,42 58,90 EUR Нал. 70,00 69,34 USD Бирж. 59,01 -0,13 EUR Бирж. 69,52 -0,14 USD ЦБ. 59,23 -0,05 EUR ЦБ. 69,80 +0,16 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 16900,40 +2200,40 ММВБ 2148,60 +2,07% РТС 1144,35 +2,22% Brent 64,70 +2,07% DJIA 24385,07 +0,23% Nasdaq 6874,75 +0,51% FTSE 7453,48 +0,80%
Адвокат рассказал о желании Карауловой попросить у Путина помилование
Лента новостей
Эксперты назвали виды спорта с самой худшей допинг-репутацией 00:00, Общество Правительству предложат создать подводный интернет вещей и «умные» дроны 00:00, Технологии и медиа Счетная палата нашла способы увеличить сборы с имущества россиян 00:00, Экономика Адвокат рассказал о желании Карауловой попросить у Путина помилование 11 дек, 23:57, Общество Группа ЕСН Березкина заинтересовалась покупкой Рефтинской ГРЭС 11 дек, 23:33, Бизнес Российскую военную группировку сократят на две трети 11 дек, 23:26, Политика Считаете себя хорошим рыбаком и опытным водителем: пройдите тест 11 дек, 23:16, РБК и Mitsubishi Pajero Sport Яценюк рассказал о приказе Турчинова применять оружие в Крыму в 2014 году 11 дек, 23:03, Политика Власти рассказали о лицензии водителя у устроившего взрыв в Нью-Йорке 11 дек, 22:54, Общество Глава штаба Собчак объяснил отсутствие критики Путина 11 дек, 22:49, Политика С третьего подхода: каким будет вывод российской группировки из Сирии 11 дек, 22:25, Политика МОК объяснил дисквалификацию российского чемпиона Сочи-2014 11 дек, 22:20, Спорт Путин после встречи с Эрдоганом раскритиковал решение США по Иерусалиму 11 дек, 22:18, Политика Вы заблуждаетесь: разбираемся с мифами про имплантацию 11 дек, 22:02, РБК и My Ideal Smile Шойгу заявил о начале возвращения российских военных из Сирии 11 дек, 22:01, Политика ВТБ представил новый логотип 11 дек, 21:50, Бизнес CNN узнал детали создания взорвавшейся в Нью-Йорке бомбы 11 дек, 21:40, Общество «Локомотив» увеличил отрыв от «Зенита» перед перерывом в чемпионате 11 дек, 21:34, Спорт Адвокат ответил на сообщения о предъявлении новых обвинений Родченкову 11 дек, 21:28, Общество В Сирии останется часть российской авиатехники после вывода войск 11 дек, 21:22, Политика Суд в Киеве отпустил Михаила Саакашвили 11 дек, 21:20, Политика Матеуш Моравецкий принес присягу премьер-министра Польши 11 дек, 21:18, Политика «Мосэкомониторинг» назвал концентрацию вызвавшего вонь меркаптана 11 дек, 21:14, Общество Оптовые цены на бензин снизились после запроса антимонопольной службы 11 дек, 21:07, Бизнес «Русская аквакультура» в ходе SPO привлекла чуть больше 1 млрд руб. 11 дек, 21:02, Бизнес Квест: как доехать до Шереметьево за 30 минут 11 дек, 20:51, РБК и Porsche «ВТБ Капитал» спрогнозировал рост инфляции в начале 2018 года 11 дек, 20:43, Финансы В Пекине начались российско-китайские учения по противоракетной обороне 11 дек, 20:40, Политика
Адвокат рассказал о желании Карауловой попросить у Путина помилование
Общество, 11 дек, 23:57
0
Адвокат рассказал о желании Карауловой попросить у Путина помилование

Бывшая студента МГУ Варвара Караулова, которая осуждена за попытку вступить в «Исламское государство» (организация запрещена в России), попросит президента России Владимира Путина о помиловании. Соответствующее обращение она направила к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, сообщил адвокат осужденной Сергей Бадамшин, передает ТАСС.

«Прошу Вас оказать мне помощь в обращении к президенту России с ходатайством о помиловании», — процитировал письмо Карауловой к Москальковой адвокат.

Суд приговорил сбежавшую в Сирию студентку МГУ к 4,5 года колонии
Общество

Караулова была студенткой философского факультета МГУ. Она сбежала из дома весной 2015 года, чтобы встретиться в Сирии с молодым человеком по имени Влад, с которым она переписывалась три года. По версии следствия, этот мужчина был вербовщиком террористов Айратом Саматовым.

В начале июля 2015 года Караулова была задержана на турецко-сирийской границе, а затем ее передали семье. После этого бывшая студентка прошла реабилитацию в психиатрической клинике. После того, как девушка выписалась, она пыталась вступить в ячейку организации, которая занимается вербовкой смертников. Осенью 2015 года Караулову задержали сотрудники правоохранительных органов.

Московский окружной военный суд в декабре 2016 года приговорил Караулову к четырем с половиной годам колонии общего режима. Она была признана виновной по ч.1 ст. 3, ч. 2 ст. 205.5 (подготовка к участию в деятельности организации, признанной террористической). В апреле Караулова была этапирована в ИК № 1 в Вологде.

Защита бывшей студентки подала апелляцию на приговор. Ее рассмотрел в марте Верховный суд, но оставил приговор без изменений. Защита бывшей студентки заявила, что собирается подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Адвокат Карауловой Илья Новиков заявил, что, по мнению стороны обвинения, его подзащитная должна была стать смертницей и совершить самоподрыв. Защитник отметил, такое заявление — «ложь» и «отработка ФСБ». ЕСПЧ принял жалобу защиты Карауловой на рассмотрение в июле.

Теги: помилование , Варвара Караулова , Терроризм
Главное
Российскую военную группировку сократят на две трети Политика
Материалы по теме
ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Варвары Карауловой Общество
Караулову этапировали из Москвы в Вологодскую область Общество
Адвокат Варвары Карауловой сообщил о ее отправке в колонию Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку