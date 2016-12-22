Адвокат рассказал о желании Карауловой попросить у Путина помилование

Бывшая студента МГУ Варвара Караулова, которая осуждена за попытку вступить в «Исламское государство» (организация запрещена в России), попросит президента России Владимира Путина о помиловании. Соответствующее обращение она направила к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, сообщил адвокат осужденной Сергей Бадамшин, передает ТАСС.

«Прошу Вас оказать мне помощь в обращении к президенту России с ходатайством о помиловании», — процитировал письмо Карауловой к Москальковой адвокат.



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Караулова была студенткой философского факультета МГУ. Она сбежала из дома весной 2015 года, чтобы встретиться в Сирии с молодым человеком по имени Влад, с которым она переписывалась три года. По версии следствия, этот мужчина был вербовщиком террористов Айратом Саматовым.

В начале июля 2015 года Караулова была задержана на турецко-сирийской границе, а затем ее передали семье. После этого бывшая студентка прошла реабилитацию в психиатрической клинике. После того, как девушка выписалась, она пыталась вступить в ячейку организации, которая занимается вербовкой смертников. Осенью 2015 года Караулову задержали сотрудники правоохранительных органов.



Московский окружной военный суд в декабре 2016 года приговорил Караулову к четырем с половиной годам колонии общего режима. Она была признана виновной по ч.1 ст. 3, ч. 2 ст. 205.5 (подготовка к участию в деятельности организации, признанной террористической). В апреле Караулова была этапирована в ИК № 1 в Вологде.

Защита бывшей студентки подала апелляцию на приговор. Ее рассмотрел в марте Верховный суд, но оставил приговор без изменений. Защита бывшей студентки заявила, что собирается подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Адвокат Карауловой Илья Новиков заявил, что, по мнению стороны обвинения, его подзащитная должна была стать смертницей и совершить самоподрыв. Защитник отметил, такое заявление — «ложь» и «отработка ФСБ». ЕСПЧ принял жалобу защиты Карауловой на рассмотрение в июле.