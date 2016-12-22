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Россия попросит Турцию выдать дочь экс-главы миграционной службы Чечни
Политика, 14:54
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Россия попросит Турцию выдать дочь экс-главы миграционной службы Чечни
Россия направит Турции запрос с просьбой выдать дочь экс-главы миграционной службы Чечни, как только Анкара официально подтвердит ее задержание. Она сбежала к боевикам в Сирию в 2013 году
Седа Дудуркаева (Фото: Vesti24me / Twitter)

Генпрокуратура России намерена попросить Турцию выдать дочь экс-главы УФМС Чечни Седу Дудуркаеву, которую на родине подозревают​ в участии в незаконном вооруженном формировании. Об этом рассказал начальник управления взаимодействия со СМИ ведомства Александр Куренной, передает «РИА Новости».

«При поступлении информации об установлении места нахождения или задержания Дудуркаевой Седы на территории Турецкой Республики или других зарубежных государств Генпрокуратурой незамедлительно будет рассмотрен вопрос о направлении запроса о выдаче», — заявил Куренной.

Он также напомнил, что Дудуркаева объявлена по каналам Интерпола в международный розыск — в России ее намерены привлечь к уголовной ответственности.

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Дочь бывшего руководителя управления Федеральной миграционной службы по Чечне Асу Дудуркаева сбежала в Сирию на контролируемую боевиками ИГ (запрещенная в России террористическая организация) территорию в мае 2013 года. На тот момент ей было 20 лет.

В ноябре 2013 года Асу Дудуркаев лишился своего поста. Причиной отставки была названа плохая работа УФМС, однако дополнительно глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что его родная дочь «находится в рядах ваххабистов и бандитов, проливающих кровь мирных граждан и взрывающих мусульманские святыни в Сирии», поэтому руководитель республики предложил ему уволиться.

В декабре 2013 года Седа Дудуркаева вышла замуж за боевика, с которым познакомилась в Чечне — он уехал в Сирию за месяц до побега Седы. После этого ​Дудуркаев попросил брата новоявленного зятя попытаться вернуть пару в Чечню. Тот поехал в Сирию, нашел мужа Седы и уговаривал его вернуться, но потерпел неудачу. После этого о судьбе молодой женщины долгое время почти ничего не было известно.

В конце июля 2018 года во время антитеррористического рейда в Стамбуле Седу Дудуркаеву задержала полиция, сообщила газета Vatan.

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По информации издания, Дудуркаева после смерти своего мужа, за которым она отправилась в Сирию, стала женой одного из командиров ИГ Абу Умара Шишани (настоящее имя — Тархан Батирашвили, он гражданин Грузии чеченского происхождения). Тот занимал пост так называемого министра войны в ИГ, в иерархии террористической группировки это высокая должность. По данным Reuters, «министр войны» входит в шариатский совет, который подчиняется напрямую главарю ИГ Абу Бакру аль-Багдади. В июле 2016 года Шишани погиб.

Во время рейда в Турции, по данным газеты Vatan, вместе с Дудуркаевой были задержаны еще пять человек, двое из которых, предположительно, сыновья Шишани.

​Генконсульство России в Стамбуле направило запрос турецким властям в связи с задержанием Дудуркаевой, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирину Касимову.

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Автор: Наталья Демченко.
Теги: Чечня , УФМС
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