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Из Думы отозвали законопроект о праве регионов убивать бездомных животных

Группа депутатов-единороссов представила эту инициативу накануне. Они предложили разрешить регионам регулировать численность бездомных животных в приютах, в том числе «гуманными методами, гарантирующими безболезненную смерть»
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Из Госдумы отозвали законопроект, который предлагал разрешить властям регионов самостоятельно регулировать численность бездомных животных. Об этом свидетельствуют данные базы нижней палаты парламента.

Там размещено соответствующее письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину от авторов инициативы, депутатов от «Единой России» Галины Данчиковой, Марины Беспаловой и Надежды Максимовой.

Законопроект был зарегистрирован накануне, 15 марта. В пояснительной записке к документу авторы заявили, что так называемый метод ОСВВ (отлов бездомных животных, стерилизация, вакцинация и выпуск на улицу) «удаляет у них репродуктивную функцию, но не здоровый оскал» и животные остаются опасными для человека. «Оказавшись на улице, собаки объединяются в стаи, что вызывает угрозу для населения, так как в стаях они становятся агрессивными», — утверждают они.

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Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

Парламентарии посчитали, что региональные органы власти нужно наделить правом «осуществлять собственное правовое регулирование численности животных без владельцев, находящихся в приютах для животных». Специалисты в области ветеринарии должны проводить эту процедуру «гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть», говорится в документе.

Сотрудник муниципального приюта для собак и кошек в Зеленограде Наталья Хохлова в беседе с РБК назвала законопроект негуманным и узаконивающим убийства. «Нужно понимать: собаку, тяжелобольную, страдающую от мучений, по решению ветеринара можно усыпить и избавить от страданий. Но в приютах большое количество собак социализированных. Кто будет принимать решение, кого усыплять? Только, получается, по количеству», — заявила Хохлова.

Она считает, что проблема бездомных животных должна решаться на государственном уровне, так как регионы зачастую сталкиваются с дефицитом бюджета. «Для того чтобы осуществлять безвозвратный отлов в регионах, необходимо строить приюты в регионах. И пристраивать из приютов животных в семьи. Животные, которых нельзя социализировать, должны жить в приютах», — сказала Хохлова. Она добавила, что на улице оказываются и в прошлом домашние животные, и эффективнее было бы законодательно урегулировать деятельность заводчиков, которая сейчас не подлежит ограничениям.

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Фото:Никеричев Андрей / АГН «Москва»

Управляющая приютом «Супер-собака» Мария Серегина заявила РБК, что метод ОСВВ действительно не работает как гуманная регуляции численности, «но это не значит, что работает усыпление». По ее словам, безнадзорные животные появляются на улице из-за безответственности людей, поэтому в первую очередь нужно работать с этим — ввести регистрацию домашних животных, ответственность за брошенных животных и для недобросовестных заводчиков. «Необходим пересмотр абсолютно не работающей системы муниципальных приютов, начиная с неэффективного расходования бюджета и отсутствия системной работы по адаптации животных и поиска для них нового дома», — сказала она.

По мнению Серегиной, инициатива парламентариев приведет к тому, что в популяции уличных животных произойдет «неестественный» отбор: «Социализированных и приученных к человеку животных убьют, так как их проще поймать, а диких собак станет больше — отловить их невозможно, так как они не подходят близко к человеку, а за счет освобождения ресурсов размножаться они станут быстрее». Кроме того, по словам управляющей приютом, регуляция численности отразится и на частных приютах — «просьб взять собак в приют станет в десятки раз больше».

«Это как минимум негуманно. Скорее всего, просто приведет к повальной эвтаназии животных. <...> Такие поправки провоцируют бурную реакцию. Это может преподноситься под соусом безопасности для граждан, сокращения нападений бездомных животных на людей, но это обернется уничтожением. Меня мало волнует экономическая подоплека данного проекта, я ветврач, я за животных», — рассказала РБК ветеринарный врач, волонтер муниципального приюта «Зоорассвет» Элеонора Ильина.

Команда волонтеров муниципального приюта «Бирюлево» заявила РБК, что категорически не поддерживает инициативу: «Мы, волонтеры приюта, выступаем за гуманное отношение к животным. Убийство животных недопустимо».

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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Законопроект не поддержали и однопартийцы Данчиковой, Беспаловой и Максимовой. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал инициативу «живодерской» и отметил, что она вызвала волну возмущения в соцсетях. Глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн посчитал, что у законопроекта нет шансов. «Я — против живодерен и убийств бродячих животных. Но и так, как происходит сегодня, быть не должно: почему-то, несмотря на стерилизацию, поголовье бродячих собак не сокращается. Вопрос лишь — насколько это проблема закона или же его исполнения», — заявил он.

Авторы
Наталия Анисимова, Елизавета Ламова
Госдума законопроект бездомные животные бродячие собаки кошки
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