Из Думы отозвали законопроект о праве регионов убивать бездомных животных

Сотрудник муниципального приюта для собак и кошек в Зеленограде Наталья Хохлова в беседе с РБК назвала законопроект негуманным и узаконивающим убийства. «Нужно понимать: собаку, тяжелобольную, страдающую от мучений, по решению ветеринара можно усыпить и избавить от страданий. Но в приютах большое количество собак социализированных. Кто будет принимать решение, кого усыплять? Только, получается, по количеству», — заявила Хохлова.

Она считает, что проблема бездомных животных должна решаться на государственном уровне, так как регионы зачастую сталкиваются с дефицитом бюджета. «Для того чтобы осуществлять безвозвратный отлов в регионах, необходимо строить приюты в регионах. И пристраивать из приютов животных в семьи. Животные, которых нельзя социализировать, должны жить в приютах», — сказала Хохлова. Она добавила, что на улице оказываются и в прошлом домашние животные, и эффективнее было бы законодательно урегулировать деятельность заводчиков, которая сейчас не подлежит ограничениям.

Управляющая приютом «Супер-собака» Мария Серегина заявила РБК, что метод ОСВВ действительно не работает как гуманная регуляции численности, «но это не значит, что работает усыпление». По ее словам, безнадзорные животные появляются на улице из-за безответственности людей, поэтому в первую очередь нужно работать с этим — ввести регистрацию домашних животных, ответственность за брошенных животных и для недобросовестных заводчиков. «Необходим пересмотр абсолютно не работающей системы муниципальных приютов, начиная с неэффективного расходования бюджета и отсутствия системной работы по адаптации животных и поиска для них нового дома», — сказала она.

По мнению Серегиной, инициатива парламентариев приведет к тому, что в популяции уличных животных произойдет «неестественный» отбор: «Социализированных и приученных к человеку животных убьют, так как их проще поймать, а диких собак станет больше — отловить их невозможно, так как они не подходят близко к человеку, а за счет освобождения ресурсов размножаться они станут быстрее». Кроме того, по словам управляющей приютом, регуляция численности отразится и на частных приютах — «просьб взять собак в приют станет в десятки раз больше».

«Это как минимум негуманно. Скорее всего, просто приведет к повальной эвтаназии животных. <...> Такие поправки провоцируют бурную реакцию. Это может преподноситься под соусом безопасности для граждан, сокращения нападений бездомных животных на людей, но это обернется уничтожением. Меня мало волнует экономическая подоплека данного проекта, я ветврач, я за животных», — рассказала РБК ветеринарный врач, волонтер муниципального приюта «Зоорассвет» Элеонора Ильина.

Команда волонтеров муниципального приюта «Бирюлево» заявила РБК, что категорически не поддерживает инициативу: «Мы, волонтеры приюта, выступаем за гуманное отношение к животным. Убийство животных недопустимо».

Законопроект не поддержали и однопартийцы Данчиковой, Беспаловой и Максимовой. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал инициативу «живодерской» и отметил, что она вызвала волну возмущения в соцсетях. Глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн посчитал, что у законопроекта нет шансов. «Я — против живодерен и убийств бродячих животных. Но и так, как происходит сегодня, быть не должно: почему-то, несмотря на стерилизацию, поголовье бродячих собак не сокращается. Вопрос лишь — насколько это проблема закона или же его исполнения», — заявил он.