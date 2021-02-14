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В Кировской области ввели ограничение на количество животных в квартире

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

В Кировской области законодательно ограничили число кошек и собак, которых можно содержать в домах и квартирах граждан. Квота на кошек и собак, а также другие нормы содержания домашних животных, введены постановлением правительства Кировской области, которое сегодня вступило в силу.

По новым правилам, допустимое количество животных в квартире рассчитывается по специальной формуле, которая учитывает общую площадь жилья, норму площади для домашнего животного и норматив площади жилого помещения на одного человека.

Согласно документу, необходимая площадь для содержания собак весом более 25 кг составляет не менее 2,5 кв м, для собак до 25 кг — не менее 1,5 кв. м, для кошек — не менее 0,8 кв. м. Если после расчета по формуле выходит отрицательный результат, собственнику разрешается держать в квартире только одно животное.

Нормативная площадь в Кировской области составляет 33 кв. м. для человека, который живет в квартире один; 21 кв. м. на члена семьи из двух человек, 18 кв. м. на каждого для семьи из трех и более человек.

Таким образом, чтобы завести, например, двух кошек, по новому закону квартира, где живет только один человек, должна быть площадью не менее 34,6 кв. м. Если в квартире живут два человека, их жилплощадь должна быть не меньше 43,6 кв. м. Семья из трех человек сможет завести двух кошек при площади квартиры как минимум 55,6 кв. м.

При этом закон запрещает содержать животных в приквартирных помещениях, балконах и лоджиях. Завести домашнее животное в коммунальной квартире теперь возможно только после письменного согласия всех ее жильцов.

Среди других нововведений — обязательная регистрация домашних животных с трехмесячного возраста и их ежегодная перерегистрация по месту жительства, запрет на выгул животных на детских и спортплощадках, обязанность хозяев убирать «продукты жизнедеятельности» животных, предотвращать появление нежелательного потомства и другие.

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С 1 января по всей России также запрещено посещать пляжи с собаками и другими домашними животными. Исключением являются только собаки-поводыри.

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