В Кировской области ввели ограничение на количество животных в квартире

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В Кировской области законодательно ограничили число кошек и собак, которых можно содержать в домах и квартирах граждан. Квота на кошек и собак, а также другие нормы содержания домашних животных, введены постановлением правительства Кировской области, которое сегодня вступило в силу.

По новым правилам, допустимое количество животных в квартире рассчитывается по специальной формуле, которая учитывает общую площадь жилья, норму площади для домашнего животного и норматив площади жилого помещения на одного человека.

Согласно документу, необходимая площадь для содержания собак весом более 25 кг составляет не менее 2,5 кв м, для собак до 25 кг — не менее 1,5 кв. м, для кошек — не менее 0,8 кв. м. Если после расчета по формуле выходит отрицательный результат, собственнику разрешается держать в квартире только одно животное.

Нормативная площадь в Кировской области составляет 33 кв. м. для человека, который живет в квартире один; 21 кв. м. на члена семьи из двух человек, 18 кв. м. на каждого для семьи из трех и более человек.

Таким образом, чтобы завести, например, двух кошек, по новому закону квартира, где живет только один человек, должна быть площадью не менее 34,6 кв. м. Если в квартире живут два человека, их жилплощадь должна быть не меньше 43,6 кв. м. Семья из трех человек сможет завести двух кошек при площади квартиры как минимум 55,6 кв. м.