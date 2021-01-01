Собянин запретил торговать животными в одном из районов Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился ввести карантин по бешенству в районе Сокольники на востоке Москвы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

«В районе зарегистрирован случай заболевания бешенством дикого животного», — говорится в сообщении.

Согласно распоряжению главы города, в районе до 1 февраля 2021 года запрещено проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными и вывозить их за пределы Сокольников.

В Москве в конце июля был объявлен карантин по бешенству сразу в двух районах — в поселении Сосенском и районе Нагатинский Затон. Он продлился до 28 сентября.