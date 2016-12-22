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Европарламент поддержал запрет на ватные палочки и одноразовую посуду
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Европарламент поддержал запрет на ватные палочки и одноразовую посуду
Общество, 15:26
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Европарламент поддержал запрет на ватные палочки и одноразовую посуду

Европарламент в среду большинством голосов одобрил введение запрета на одноразовую пластиковую продукцию, сообщает Deutsche Welle.

С предложением сократить использование одноразового пластика Еврокомиссия (ЕК) выступила в мае. В частности, предлагается запретить пластиковые трубочки, ватные палочки, тарелки, столовые приборы. Кроме того, в ЕК считают необходимым сократить использование пластиковых контейнеров для еды и стаканов.

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Производителей данной продукции в случае принятия закона могут обязать возместить ущерб экологии и сообщать потребителям о том, как на окружающую среду могут повлиять влажные салфетки, сигаретные фильтры, пластиковые упаковки и полиэтиленовые пакеты.

Как отмечает Би-би-си, законопроект поддержали 571 евродепутатов, еще 53 выступили против. Теперь ЕК может начать переговоры со странами — членами Евросоюза о введении запрета.

Теги: Европарламент
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