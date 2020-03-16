«Вкусвилл» сообщил о сложностях с доставкой продуктов

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В связи с возросшим спросом на доставку из-за коронавируса, приложение ретейлера «Вкусвилл» сбоит. Также возникли проблемы с доставкой продуктов: время ее ожидания существенно увеличилось, сообщила компания. «Мы приносим извинения покупателям. Приложение не очень корректно работает, не справляемся с таким объемом заказов, но работаем над этим», — уточнил представитель компании.

«Напоминаем, что магазины «Вкусвилл» пополняются каждый день. Если вам можно выходить из дома, то не сомневайтесь: у нас не пустые полки в магазинах!» — указала в своем сообщении компания.

Ранее об увеличении сроков доставки заявлял «Утконос», один из крупнейших игроков рынка доставки продовольственных продуктов. «В последние дни мы наблюдаем повышенный спрос на доставку продуктов на дом. Из-за возросшего количества заказов сроки доставки были увеличены, а временные интервалы заняты на несколько дней вперед», — цитировало гендиректора компании Дэнни Перекальски ТАСС.

По данным сервиса Delivery Club, спрос на доставку продуктов по итогам прошедших выходных вырос более чем на 20% по сравнению с предыдущими выходными, когда в России отмечали Международный женский день. Среди популярных продуктов, которые выбирали в минувшие выходные дни россиян, — крупы, макаронные изделия, консервы.

