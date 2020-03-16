Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 марта
USD ЦБ: 74,13 (+0,94) Quote, 12:35
Курс евро на 17 марта
EUR ЦБ: 82,75 (+0,89) Quote, 12:35
Microsoft инвестировала в Bakkt. Криптоплатформа привлекла $300 млн Крипто, 18:52 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:51 «Вкусвилл» сообщил о сложностях с доставкой продуктов Бизнес, 18:47 Голикова сообщила о разработке в России четвертого теста на коронавирус Общество, 18:46 В Евросоюзе предложили запретить «несущественные поездки» Политика, 18:42 Овчинников не исключил возвращения Акинфеева в сборную Спорт, 18:39 Игра с большинством: о чем говорит появление бога и семьи в Конституции Мнение, 18:35 В Москве запретили спортивные мероприятия с участием более 50 человек Спорт, 18:34 Голикова анонсировала оплату больничных из-за карантина авансом Общество, 18:33 Ротенберг получил звание Героя труда за строительство Крымского моста Общество, 18:33 Кейс от «Л'Этуаль»: как подготовиться к парфюмерной маркировке Pro, 18:31 Шесть лет санкций против России. Главное Политика, 18:28 Космодром Куру из-за коронавируса приостановил запуски Технологии и медиа, 18:26 Семин ответил на слова Федуна о досрочном завершении чемпионата России Спорт, 18:21
Бизнес ,  
0 

«Вкусвилл» сообщил о сложностях с доставкой продуктов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В связи с возросшим спросом на доставку из-за коронавируса, приложение ретейлера «Вкусвилл» сбоит. Также возникли проблемы с доставкой продуктов: время ее ожидания существенно увеличилось, сообщила компания. «Мы приносим извинения покупателям. Приложение не очень корректно работает, не справляемся с таким объемом заказов, но работаем над этим», — уточнил представитель компании.

«Напоминаем, что магазины «Вкусвилл» пополняются каждый день. Если вам можно выходить из дома, то не сомневайтесь: у нас не пустые полки в магазинах!» — указала в своем сообщении компания.

Ранее об увеличении сроков доставки заявлял «Утконос», один из крупнейших игроков рынка доставки продовольственных продуктов. «В последние дни мы наблюдаем повышенный спрос на доставку продуктов на дом. Из-за возросшего количества заказов сроки доставки были увеличены, а временные интервалы заняты на несколько дней вперед», — цитировало гендиректора компании Дэнни Перекальски ТАСС.

По данным сервиса Delivery Club, спрос на доставку продуктов по итогам прошедших выходных вырос более чем на 20% по сравнению с предыдущими выходными, когда в России отмечали Международный женский день. Среди популярных продуктов, которые выбирали в минувшие выходные дни россиян, — крупы, макаронные изделия, консервы.
 

Автор: Анна Левинская
Теги: ретейл, коронавирус, доставка
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter