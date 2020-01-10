Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 61,26 (+0,03) Quote, 12:18
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 68,05 (-0,01) Quote, 12:18
ВГТРК приостановила съемки «Смехопанорамы» и «Утренней почты» Общество, 17:23 Путин заявил о «плачевном состоянии» здравоохранения в Крыму Политика, 17:09 В Белоруссии братьев приговорили к смертной казни за убийство учительницы Общество, 16:58 Касперская покинет набсовет «Открытия» на фоне отзыва лицензии у ее банка Финансы, 16:57 Кассовые сборы российских фильмов снизились впервые за пять лет Технологии и медиа, 16:51 Путин назвал дату начала грузового сообщения по Крымскому мосту Политика, 16:49 Цифровой рост: самые востребованные технологии в промышленности 2020 Pro, 16:48 В Абхазии заявили об участии украинцев в попытке госпереворота Политика, 16:43 На Украине заявили о задержании охранявшего обломки MH17 ополченца Политика, 16:42 Зимние юношеские Олимпийские игры впервые пройдут в Азии Спорт, 16:40 Худшая полезность Овечкина и три передачи Ковальчука. Итоги недели НХЛ Спорт, 16:38 «Bitcoin подорожает до $9500»: когда рост криптовалюты продолжится Крипто, 16:38 Двух студентов МГИМО заподозрили в избиении сына Михаила Жванецкого Общество, 16:30 Nordwind объяснила ветром жесткую посадку лайнера в Турции Общество, 16:18
Политика ,  
0 

Путин назвал дату начала грузового сообщения по Крымскому мосту

Регулярное железнодорожное грузовое сообщение по Крымскому мосту откроют 1 июля этого года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

«С 1 июля в регулярном режиме будут осуществляться железнодорожные перевозки товаров», — отметил он.

Глава государства выразил надежду, что открытие грузового сообщения по мосту приведет к насыщению крымского рынка качественными и доступными товарами.

Путин распорядился, чтобы органы власти Крыма и Севастополя сотрудничали с деловыми кругами, чтобы развивать в регионе логистику, поддерживать конкуренцию и открывать новые места торговли. Он также указал на важность соответствия уровня потребительских цен уровню доходов местных жителей.

Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Железнодорожное движение по Крымскому мосту Путин открыл 23 декабря. Он проехал в кабине машиниста от Керчи до станции Тамань в Краснодарском крае. Первый пассажирский поезд прошел по мосту 25 декабря. Автомобильное движение было запущено в мае 2018 года.

Грузовое движение по железной дороге на Крымском мосту изначально планировалось открыть в декабре 2019 года, однако запуск отложили на июнь 2020 года из-за археологической находки на полуострове, писал РБК.

Теги: Владимир Путин, Крымский мост, сообщение
Материалы по теме
Первый прошедший Крымский мост поезд прибыл в Севастополь
Общество
Путин поделился впечатлениями от поездки по Крымскому мосту
Политика
Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter