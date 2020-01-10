Путин назвал дату начала грузового сообщения по Крымскому мосту

Регулярное железнодорожное грузовое сообщение по Крымскому мосту откроют 1 июля этого года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

«С 1 июля в регулярном режиме будут осуществляться железнодорожные перевозки товаров», — отметил он.

Глава государства выразил надежду, что открытие грузового сообщения по мосту приведет к насыщению крымского рынка качественными и доступными товарами.

Путин распорядился, чтобы органы власти Крыма и Севастополя сотрудничали с деловыми кругами, чтобы развивать в регионе логистику, поддерживать конкуренцию и открывать новые места торговли. Он также указал на важность соответствия уровня потребительских цен уровню доходов местных жителей.