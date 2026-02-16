В Казахстане начали проверку в отношении комика Нурлана Сабурова

Комика Сабурова начал проверять Комитет национальной безопасности Казахстана. Ранее в Сети пользователи обратили внимание на видео, как комик передал мотоциклы подразделению в Истре

Нурлан Сабуров (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Комитет национальной безопасности Казахстана начал проверочные мероприятия в отношении комика Нурлана Сабурова. Об этом сообщило агентство Tengrinews со ссылкой на пресс-службу комитета.

Вопрос о возможной проверке Нурлана Сабурова по статье о наемничестве появился после отъезда Сабурова из России. Казахстанский портал Orda написал, что пользователи обратили внимание на ролик, в котором комик рассказывает, что приехал в Истру и передал десять мотоциклов подразделению «Легион Вагнера Истра». Видео было опубликовано в телеграм-канале главы муниципального округа Татьяны Витушевой в июле 2025 года.

30 января Сабурову был запрещен въезд на территорию России на 50 лет. О решении стало известно 6 февраля, когда комика задержали на паспортном контроле в аэропорту Внуково по прилете в Москву из Дубая. Вечером того же дня артист улетел в Казахстан.

Сабуров 8 февраля выразил благодарность России, где «получил возможность для творческого развития, состоялся как артист», а также отметил, что в стране и за ее пределами обрел большую многонациональную аудиторию.

Сабуров — ведущий шоу «Что было дальше?». В 2020 году был номинирован в рейтинг 30 самых перспективных людей до 30 лет по версии российского Forbes в категории «Новые медиа». На страницу Сабурова в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской на территории России и запрещена) подписаны 1,4 млн человек.