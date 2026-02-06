Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Нурлан Сабуров (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Комику Нурлану Сабурову запрещен въезд в Россию на 50 лет, сообщил источник РБК в правоохранительных органах. Запрет был вынесен 30 января.

Об этом также сообщает источник «РИА Новости».

Комик был задержан в аэропорту Внуково по прилете в Москву, сообщил телеграм-канал Baza. Сабуров, по данным SHOT, возвращался в Россию из ОАЭ после съемок рекламной кампании.

В мае прошлого года Сабурова задержали в московском аэропорту Шереметьево за нарушение сроков миграционного учета. Артиста обязали покинуть Россию в установленные сроки. Комику был назначен штраф 5 тыс. руб.

Сабуров — ведущий шоу «Что было дальше?». Он имеет гражданство Казахстана и несколько раз пытался получить российское.

Материал дополняется