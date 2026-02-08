Сабуров словами о благодарности прокомментировал запрет на въезд в Россию

Нурлан Сабуров (Фото: РИА Новости)

Комик Нурлан Сабуров, которому власти России недавно запретили въезд в страну, выразил ей благодарность. Обращение он опубликовал на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России)

«Хочу сказать следующее: мой путь как стендап-комика начался почти 15 лет назад в Екатеринбурге, а позже продолжился в Москве. За эти годы я был во множестве городов России, в некоторых по много раз. Везде меня встречали дружелюбно и тепло», — написал юморист.

Комик подчеркнул, что во многом благодарен стране, где «получил возможность для творческого развития, состоялся как артист и обрел, как в России, так и за ее пределами, большую многонациональную аудиторию». Он поблагодарил и своих зрителей, а журналистов попросил не беспокоить его и семью и проявить уважение к частной жизни.

Сабуров также добавил, что нанял юристов, которые должны на своем уровне заняться вопросом запрета на въезд с компетентными органами. «Время расставит все на свои места», — заключил он.

30 января комику Нурлану Сабурову был запрещен въезд на территорию России в течение 50 лет. Он был задержан в столичном аэропорту Внуково во время возвращения из ОАЭ после съемок рекламной кампании. В марте Сабуров планировал выступать в России с концертами.

Video

Нурлан Сабуров родился 22 декабря 1991 года в Степногорске (Казахстан). После школы переехал в Екатеринбург и поступил в Уральский федеральный университет. Начал выступать в КВН и «открытых микрофонах». В 2014-м Сабуров переехал в Москву и начал выступать в Stand Up регулярно в качестве резидента. С 2019-го вел шоу «Что было дальше?» на YouTube-канале LABELCOM. Выпуск шоу прекратился в январе 2022 года, оно вернулось в эфир только в апреле 2023 года. Оно начало выходить на площадке «ВКонтакте», а старые выпуски были удалены с платформы YouTube. В 2016 году Сабуров начал давать сольные концерты. Участвовал в съемках и других шоу, в том числе «Импровизация» и «Студия СОЮЗ», а также проекта «Музыкальная интуиция».

Материал дополняется