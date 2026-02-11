 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Казахстане не исключили проверку Сабурова по статье о наемничестве

Нурлан Сабуров
Нурлан Сабуров (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Вопрос возможной проверки комика Нурлана Сабурова по статье о наемничестве является компетенцией Комитета национальной безопасности Казахстана, заявил заместитель генпрокурора республики Галымжан Койгельдиев, передает Tengrinews. Ситуацию сначала нужно изучить, уточнил он.

«Мы комментировать решение иностранного государства не можем. То, что в СМИ пишут, все требует исследования и изучения. То, что там говорят про статью 170, — это компетенция КНБ», — заявил Койгельдиев.

Статья 170 УК Казахстана — «Наемничество». Под ним в кодексе понимают вербовку, обучение, финансирование или использование людей в войне, вооруженных действиях или попытках свергнуть власть и нарушить территориальную целостность страны. Статья предусматривает в качестве наказания лишение свободы от 7 до 12 лет.

30 января Сабурову был запрещен въезд на территорию России в течение 50 лет. О решении стало известно 6 февраля, когда комика задержали на паспортном контроле в аэропорту Внуково по прилете в Москву из Дубая, где он снимался в рекламной кампании. Вечером того же дня артист улетел в Казахстан.

Как отмечает казахстанский портал Orda, после отъезда Сабурова из России в социальных сетях, в том числе Threads (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) пользователи обратили внимание на ролик, в котором комик рассказывает, что приехал в Истру и передал десять мотоциклов подразделению «Легион Вагнера Истра». Видео было опубликовано в телеграм-канале глава муниципального округа Татьяны Витушевой в июле 2025 года.

В МИД Казахстана заявили, что ни Сабуров, ни его представители не обращались за помощью в посольство Казахстана в Москве, а информация о его задержании от российских властей не поступала.

«Здесь ситуация простая. Человек является гражданином Казахстана. Если Российская Федерация приняла такое решение в отношении него, то это внутреннее решение страны, регламентированное их законодательством. Поэтому комментировать, какие решения принимает третье государство, тяжело», — отметил замминистра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 17:41
Названа дата референдума по проекту новой Конституции Казахстана Политика, 20:32
Осужденная за мошенничество взяла второе золото. Что происходит на Играх Спорт, 20:30
Остров Эпштейна: история, кто туда приезжал и что там происходило База знаний, 20:25
Средства ПВО сбили две воздушные цели над Севастополем Политика, 20:21
Суд оставил под стражей главу псковского «Яблока» Льва Шлосберга Общество, 20:16
Как вице-президент США продал оружие и военные услуги и Еревану, и Баку Политика, 20:15
В Казахстане не исключили проверку Сабурова по статье о наемничестве Политика, 20:13
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Константин Богомолов покинул Школу-студию МХАТ. Что случилось Life, 20:09
Третьему украинскому участнику Олимпиады забраковали шлем за политику Спорт, 20:06
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
В Белгородской области жители остались без воды после удара ВСУ Политика, 19:59
Макрон фразой «нет пути назад» оценил возврат к дешевой энергии из России Политика, 19:56
Журова назвала закрытие границ для уехавших атлетов «юридически сложным» Спорт, 19:53
Reuters узнал о словах Трампа про общеизвестные преступления Эпштейна Политика, 19:50