В Казахстане не исключили проверку Сабурова по статье о наемничестве
Вопрос возможной проверки комика Нурлана Сабурова по статье о наемничестве является компетенцией Комитета национальной безопасности Казахстана, заявил заместитель генпрокурора республики Галымжан Койгельдиев, передает Tengrinews. Ситуацию сначала нужно изучить, уточнил он.
«Мы комментировать решение иностранного государства не можем. То, что в СМИ пишут, все требует исследования и изучения. То, что там говорят про статью 170, — это компетенция КНБ», — заявил Койгельдиев.
Статья 170 УК Казахстана — «Наемничество». Под ним в кодексе понимают вербовку, обучение, финансирование или использование людей в войне, вооруженных действиях или попытках свергнуть власть и нарушить территориальную целостность страны. Статья предусматривает в качестве наказания лишение свободы от 7 до 12 лет.
30 января Сабурову был запрещен въезд на территорию России в течение 50 лет. О решении стало известно 6 февраля, когда комика задержали на паспортном контроле в аэропорту Внуково по прилете в Москву из Дубая, где он снимался в рекламной кампании. Вечером того же дня артист улетел в Казахстан.
Как отмечает казахстанский портал Orda, после отъезда Сабурова из России в социальных сетях, в том числе Threads (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) пользователи обратили внимание на ролик, в котором комик рассказывает, что приехал в Истру и передал десять мотоциклов подразделению «Легион Вагнера Истра». Видео было опубликовано в телеграм-канале глава муниципального округа Татьяны Витушевой в июле 2025 года.
В МИД Казахстана заявили, что ни Сабуров, ни его представители не обращались за помощью в посольство Казахстана в Москве, а информация о его задержании от российских властей не поступала.
«Здесь ситуация простая. Человек является гражданином Казахстана. Если Российская Федерация приняла такое решение в отношении него, то это внутреннее решение страны, регламентированное их законодательством. Поэтому комментировать, какие решения принимает третье государство, тяжело», — отметил замминистра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев.
Материал дополняется
