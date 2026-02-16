Авиакомпания «Аврора» приобретет первые самолеты Ил-114-300 в 2028 году, заявил генеральный директор авиакомпании Константин Сухоребрик по итогам совещания по перспективам производства и эксплуатации этой модели самолетов.

«Машины поступят уже в 2026 году, а вот для «Авроры» они появляются только в 2028 году. Первые три машины будут как начальная эксплуатация, потому что машины новые, появятся «детские болезни», и промышленность хочет их видеть рядом со своими заводами. А уже когда машины доведут в производственной работе до определенного состояния, 2028 год мы их ждем на Дальнем Востоке», — передает его слова «РИА Новости».

По словам Сухоребрика, авиакомпании нужны 20 самолетов для того, чтобы закрыть потребность маршрутной сетки. С 2028 года производитель сможет выпускать по шесть машин в год. В связи с этим для полного выпуска партии нужно около трех-четырех лет.

Как уточнил гендиректор авиакомпании, первые самолеты запустят в эксплуатацию в Хабаровском крае, поскольку там находятся авиаремонтные предприятия. Воздушные суда, по планам, смогут выполнять рейсы на Сахалин, Камчатку и Колыму, отметил Сухоребрик.

Материал дополняется