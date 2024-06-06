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Эксклюзивы РБК ,  
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Глава ОАК назвал стартового заказчика регионального лайнера Ил-114

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Эксклюзивы РБК
Стартовым заказчиком будущего российского самолета Ил-114-300 будет авиакомпания Red Wings. Она получит три первых машины, обсуждаются будущие инвестпроекты, рассказал РБК глава ОАКа Юрий Слюсарь.
Самолёт Ил-114-300
Самолёт Ил-114-300 (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Авиакомпания Red Wings является стартовым заказчиком будущего нового российского регионального самолета Ил-114-300, рассказал в интервью телеканалу РБК глава «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрий Слюсарь.

«Авиакомпания Red Wings является стартовым заказчиком. У них достаточно интересная операционная модель использования этих самолетов. У нас, к сожалению, всего три самолета в твердый контракт. Но эти три самолета они ждут, и они заберут. И сейчас, готовя паспорт инвестиционного проекта на 2026 год, мы с ними обсуждаем, что 8 из 12 машин производственного плана 2027 года они тоже заберут в ту маршрутную сеть, которую они разработали», — рассказал Слюсарь.

Он напомнил, что авиакомпания Red Wings входит в периметр ОАКа, но «никакого влияния на менеджмент не оказывается в принятии решения при закупке Ил-114». В лице Red Wings корпорация надеется получить партнера, чтобы «довести» самолет и снять все первоначальные ограничения, свойственные для первых лет эксплуатации.

ОАК возобновила испытания Ил-114-300
Бизнес
Фото:Объединённая авиастроительная корпорация

Самолет Ил-114-300 вмещает до 68 пассажиров, разрабатывается на замену советских Ан-24. Является глубоко модернизированной версией пассажирского турбовинтового самолета Ил-114-100, который был разработан в 1980-е и выпускался на Ташкентском авиазаводе в 1990–1998 годах. Всего было выпущено 20 машин. Разработка нового воздушного судна ведется с 2016 года.

В мае правительство отложило поставки Ил-114-300 до 2026 года, сообщал РБК. До 2030 года теперь планируется поставить 51 самолет (ранее планировалось 70). В 2027–2030 годах ОАК должна поставлять по 12 самолетов в год.

Ранее сообщалось, что первым получателем Ил-114-300 должна стать «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), которая в декабре 2020 года заказала у «Ила» первые три Ил-114-300 за 4,3 млрд руб. с поставкой до 31 октября 2023 года. Их планировалось передать в лизинг «Вологодскому авиапредприятию».

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