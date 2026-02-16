Кравцов заявил о продлении особого формата экзаменов в приграничье

Выпускникам будет предоставлен выбор — сдавать выпускной экзамен (ОГЭ или ЕГЭ) или получить аттестат по итогам промежуточной аттестации, уточнил Кравцов. Основной период сдачи ЕГЭ в 2026 году в России пройдет с 1 июня по 9 июля

Сергей Кравцов (Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости)

В связи с нестабильной ситуацией в приграничных регионах было принято решение о продлении особого формата для проведения аттестации, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«К сожалению, сегодня в приграничных регионах сохраняется неспокойная ситуация. Руководствуясь принципом безусловного приоритета безопасности детей и педагогов, мы приняли решение о продлении особого формата проведения государственной итоговой аттестации в Белгородской, Брянской и Курской областях в 2026 году», — сказал он.

У выпускников есть выбор — сдавать выпускной экзамен (ОГЭ или ЕГЭ) или получить аттестат по итогам промежуточной аттестации, уточнил Кравцов.

«Такой формат будет доступен для всех школ приграничных регионов, которые войдут в приказ, утверждающий список школ, для которых будет сделано исключение», — объяснил министр.

О продлении особого формата проведения ГИА Кравцов также заявлял в ходе рабочих поездок в Курскую и Белгородскую области. «Мы продлеваем особый режим проведения государственной итоговой аттестации, который действовал в регионе в прошлом году», — сказал он.

Проведение досрочного периода ЕГЭ планируется с 20 марта по 20 апреля. Основной период сдачи ЕГЭ предлагается провести с 1 июня по 9 июля. 1 июня выпускники будут сдавать историю, литературу и химию, 4 июня — русский язык, 8 июня — математику базового и профильного уровней, 11 июня — обществознание и физику, 15 июня — биологию, географию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам, а 18 и 19 июня — информатику и устную часть экзамена по иностранным языкам.