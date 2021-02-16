Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 февраля
USD ЦБ: 73,31 (-0,63) Инвестиции, 15 фев, 13:06
Курс евро на 16 февраля
EUR ЦБ: 88,98 (-0,63) Инвестиции, 15 фев, 13:06
«Челси» одержал четыре победы в АПЛ подряд и обогнал «Ливерпуль» Спорт, 01:23 Счетная палата заявила о недостаточном развитии малых городов Экономика, 00:59 Зачем технологичной стиральной машинке два барабана РБК Стиль и LG SIGNATURE, 00:58 В Израиле смягчат ограничения для вакцинированных от COVID-19 Общество, 00:45 В ВОЗ оценили идею о введении ковид-паспортов Общество, 00:12 Более половины фрилансеров в России зарабатывают до 30 тыс. руб. в месяц Экономика, 00:00 Троценко решил заказать почти 30 судов для поставки угля по Севморпути Бизнес, 00:00 Что умеет интеллектуальная система в автомобилях Porsche РБК и Porsche, 15 фев, 23:59 Власти Москвы назвали долю очищенных от снега дорог и улиц Общество, 15 фев, 23:32 Популярная у сторонников Трампа соцсеть возобновила работу Технологии и медиа, 15 фев, 23:24 Медитация на работе: как обустраивают современные офисы РБК и СберМаркет, 15 фев, 23:13 Юристы объяснили идею Верховного суда о введении уголовного проступка Общество, 15 фев, 22:59 Самый высокий боец в истории UFC объявил о завершении карьеры Спорт, 15 фев, 22:41 Конструктор развлечений: шестнадцать идей от мастер-класса до маскарада РБК Стиль и LG SIGNATURE, 15 фев, 22:40
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Израиле смягчат ограничения для вакцинированных от COVID-19

Власти Израиля смягчат ограничения, введенные из-за COVID-19. Послабления в том числе коснутся жителей, которые вакцинировались от коронавируса. С 21 февраля им разрешат посещать спортивные и культурные мероприятия
Вакцинация от коронавируса в Гиватаиме, Израиль
Вакцинация от коронавируса в Гиватаиме, Израиль (Фото: Oded Balilty / AP)

Власти Израиля с 21 февраля ослабят ограничения, введенные из-за COVID-19, для вакцинированных от коронавируса. Об этом говорится в совместном заявлении канцелярии премьер-министра и Минздрава страны.

Послабления коснутся граждан, которые получили второй компонент вакцины не менее чем неделю назад или уже переболели коронавирусом. С 21 февраля они смогут посещать спортивные залы, бассейны, спортивные и культурные мероприятия и ярмарки.

С этого дня в Израиле также разрешат открыться торговым центрам, рынкам, библиотекам, музеям и молитвенным домам.

Хотя бы один компонент вакцины от коронавируса, разработанной компанией Pfizer, в Израиле уже получили почти 43% граждан, сообщил Reuters. По данным агентства, в феврале власти страны планируют вакцинировать обоими компонентами 30% всего населения, а к марту — 50%. Помимо препарата Pfizer в стране также одобрили использование вакцины, созданной другой американской компанией — Moderna.

В Минтуризма Израиля заявили о планах полностью открыть границы к лету
Общество
Фото:Ronen Zvulun / Reuters

Строгий карантин в Израиле ввели 8 января. Жителям запретили собираться более чем по пять человек в одном помещении и более чем по десять — на открытом воздухе, а также отходить от дома более чем на километр без уважительной причины. В стране были закрыты все магазины, кроме продуктовых и продающих товары первой необходимости, а также гостиницы, салоны красоты, зоопарки и заповедники.

Первый этап ослабления ограничений начал действовать в Израиле 7 февраля. Власти отменили запрет отходить от дома на расстояние более километра, а также открыли заповедники и национальные парки. Ресторанам и кафе разрешили работать навынос. С 19 февраля жители смогут собираться по десять человек в одном помещении и не более чем по 20 — на открытом воздухе.

Читайте на РБК Pro
Глава Mail.ru Дмитрий Гришин: «Общага Бауманки — как Кремниевая долина» Антипотребление: почему люди покупают меньше и как на это отвечают бренды РБК Pro: Microsoft в стиле «рок». Как менялся логотип знаменитого бренда Новые налоги: сколько потеряют вкладчики и инвесторы

С начала пандемии в Израиле зарегистрировали 729,3 тыс. заразившихся коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Умерли от заболевания 5,4 тыс. человек.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор
Виктория Полякова
Израиль коронавирус вакцинация
Материалы по теме
Израиль решил «запечатать страну» на неделю из-за коронавируса
Общество
У 13 израильтян прививка против COVID-19 вызвала паралич лица
Общество
Нетаньяху привился вакциной Pfizer в прямом эфире
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter