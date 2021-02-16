В Израиле смягчат ограничения для вакцинированных от COVID-19

Власти Израиля смягчат ограничения, введенные из-за COVID-19. Послабления в том числе коснутся жителей, которые вакцинировались от коронавируса. С 21 февраля им разрешат посещать спортивные и культурные мероприятия

Вакцинация от коронавируса в Гиватаиме, Израиль (Фото: Oded Balilty / AP)

Власти Израиля с 21 февраля ослабят ограничения, введенные из-за COVID-19, для вакцинированных от коронавируса. Об этом говорится в совместном заявлении канцелярии премьер-министра и Минздрава страны.

Послабления коснутся граждан, которые получили второй компонент вакцины не менее чем неделю назад или уже переболели коронавирусом. С 21 февраля они смогут посещать спортивные залы, бассейны, спортивные и культурные мероприятия и ярмарки.

С этого дня в Израиле также разрешат открыться торговым центрам, рынкам, библиотекам, музеям и молитвенным домам.

Хотя бы один компонент вакцины от коронавируса, разработанной компанией Pfizer, в Израиле уже получили почти 43% граждан, сообщил Reuters. По данным агентства, в феврале власти страны планируют вакцинировать обоими компонентами 30% всего населения, а к марту — 50%. Помимо препарата Pfizer в стране также одобрили использование вакцины, созданной другой американской компанией — Moderna.